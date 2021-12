O nosso muito obrigado é para ti

Nesta última quinta-feira de 2021, ano em que perdemos tantas vidas, tantos negócios, tanta esperança, queremos enfatizar o quanto temos gratidão à cada pessoa que faz parte do GeraçãoE. Da equipe aos leitores e leitoras.

O GE, desde a edição número 1, é feito a partir de histórias de gente como você, eu, a dona do armazém da esquina. Gostamos de números, mas nos encantamos ainda mais pelas narrativas. E foram tantas ao longo de 2021. De superação, de fracasso, de conquistas. A cada linha que digitávamos, sabíamos que do outro lado havia um público diverso e curioso em busca de inspiração.

Queremos agradecer à confiança da diretoria do Jornal do Comércio pela responsabilidade que nos foi dada para tocar um projeto deste tamanho; aos anunciantes, por manterem o nosso propósito sustentável; pelos empreendedores e empreendedoras, por dividirem conosco suas trajetórias; e, principalmente, a quem folheia este caderno ou clica nos conteúdos disponibilizados em www.geracaoe.com. Ter trazido o GE ao seu sexto dezembro nos enche de motivação para continuar registrando a bravura do nosso povo.

#feliz2022