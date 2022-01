Capão da Canoa terá coworking com área de mais de 700m²

São várias as razões que motivaram a construção do coworking Sopro, em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, que está sendo considerado o primeiro da região. A pandemia, obviamente, por ter levado muitas pessoas a mudarem seu escritório para a casa da praia, e a futura construção do porto de Arroio do Sal. Tudo está no radar de duas empreendedoras: Daniela Justin Torres, 38 anos, e Eliani Ferreira dos Santos, 49.

O local, na avenida Paraguassu, n° 420, compreende 700 m², divididos em dois andares - embora a ideia inicial da dupla previa 200m². Haverá espaço para 130 pessoas trabalhando simultaneamente, entre estações compartilhadas, salas privativas, uma sala de reunião para até 15 pessoas, uma para workshops que comporta 18 pessoas, uma copa e espaços de descompressão.

Daniela ressalta que o Litoral pode ser, sim, destino para trabalho. Eliani, que saiu de Butiá há quatro anos, complementa que sequer consegue tempo para ir à beira-mar, por exemplo. Neste contexto, faltava um ambiente adequado para reuniões ou encontros de negócios. "Meu desejo é que os profissionais e empresas de outras cidades percebam que no Litoral tem tudo. Quero que empresas e empreendedores saibam que Capão conta com um lugar que supre todas as necessidades para desempenhar atividades profissionais e ainda desfrutar de um final de tarde na praia", afirma Daniela, que atua como terapeuta. A função, aliás, a aproximou de Eliani, investidora de imóveis e franqueada da Berola. As obras começaram na metade de outubro e tudo deve ficar pronto em março. "Poderemos sediar novos lançamentos imobiliários também", destaca Eliani, sobre o perfil empreendedor de Capão da Canoa na área de construção. Ela lembra que o espaço proporcionará um ambiente de escritório para videochamadas.