Tradicional sorveteria do Litoral, Sorvetão passa a operar com food truck

Os veranistas de Rainha do Mar, no litoral norte do Rio Grande do Sul, já estão acostumados: todo ano, a tradicional sorveteria Sorvetão inova. Neste ano, um food truck circulará pelos condomínios.

“A ideia veio do comportamento dos nossos clientes e da reclamação de muitas crianças e adolescentes que antes podiam vir a pé ou de bicicleta até a sorveteria e agora precisam implorar aos pais para trazê-los, pois compraram casa dentro de algum dos inúmeros condomínios que têm na nossa cidade”, diz Débora Maria da Silva, que administra o negócio ao lado dos pais, Clair e Marco Antonio.

Foram investidos cerca de R$ 50 mil para desenvolver o projeto complementar à operação fixa, que segue aberta. O veículo estacionará nos residenciais diariamente das 13h às 23h .

Um dos diferenciais do truck, segundo Débora, na comparação com outros que vendem sobremesas, é que o cliente vai entrar no food truck e se servir, como se estivesse na sorveteria - em vez de pedir no balcão. O buffet contará com 24 opções de sorvete (sem gordura vegetal na produção), seis caldas quentes, nove geladas e mais de 20 tipos de confetes e balas.

O Sorvetão sempre segue a tendência do verão. Já teve anos em que, além da venda de sorvetes, produzia crepes, em outros tinha loja de R$ 1,99. Há alguns anos, dedicou um espaço do salão para fazer hambúrgueres com a marca Insano. Deu tão certo que ganhou vida própria e passou a ocupar o imóvel do outro lado da rua, onde antes funcionava uma pizzaria.

“Passamos o ano pensando em inovar para atrair clientes novos e permanecer com os antigos”, revela Débora.

Em 1985, Clair e Marco Antonio abriram a sorveteria em Atlântida, em um terreno alugado. Duas temporadas depois, o dono solicitou o uso do espaço e eles começaram a busca de um novo local. Acabaram chegando a Rainha do Mar, em um ponto que tinha somente areia. Após a limpeza, levaram a cabana em um caminhão pela beira da praia e colocaram no endereço onde se encontra até hoje.

A sorveteria sempre trabalhou com marcas conhecidas, mas na temporada de 2019 começou a produzir suas próprias receitas de sorvete. “O objetivo é levar ao cliente um produto mais natural e sem gordura vegetal”, ressalta Débora. Além do truck, há outra surpresa esperando os veranistas em 2022: produção de picolés 100% naturais.