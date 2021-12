Vila Roubadinhas consolidou conceito de food hall externo

Porto Alegre recebeu, em dezembro de 2020, o maior Food Hall a céu aberto do Sul do Brasil, conforme os sócios da Vila Roubadinhas Poa. Localizado na rua Silva Jardim, nº 140, o complexo conta com 18 operações gastronômicas, dois bares, eventos e promoção de experiências em seus mais de 2 mil m² de área.

Dentre os restaurantes da Vila, há nomes como Cantina Pastasciutta, um clássico de Gramado, e Guna Madê, hamburgueria de Garopaba, e Peixe ao Cubo, operação de São Paulo, que tem Sabrina Sato como sócia e que serve pokes. Além de alguns dos principais nomes da gastronomia da Capital, como Daimu, Deu Crepe, Just Cold, E! Sucos, entre outros. Os restaurantes foram escolhidos através de um processo de curadoria realizado pelo time que fundou e administra o food hall, unindo marcas conhecidas do público gaúcho a novos projetos que estão sendo encubados no próprio complexo. "Desde que idealizamos o food hall em Porto Alegre, sempre quisemos trazer projetos inovadores para participar. A pandemia nos fez acelerar esse processo, dando espaço para restaurantes consolidados e também para chefs muito talentosos que estão abrindo suas primeiras operações ", diz Laura Bier, sócia da Vila Roubadinhas Poa e idealizadora do projeto, que já fazia sucesso há alguns anos no espaço de 50 mil m², chamado Ramblas by Roubadinhas, em Atlântida.

A Vila Roubadinhas Poa conta com o patrocínio de marcas como Heineken, Banrisul Vero, PanFácil e Capolivo. "A parceria com grandes empresas nos ajudou a viabilizar um projeto tão importante, que está mudando o cenário gastronômico de Porto Alegre e servindo de inspiração para muitos empreendedores e novos projetos que vemos brilhando por aí. Além da gastronomia em si, temos muita experiência através de eventos, entretenimento e ativações de marcas", diz Francisco Mattos, sócio da Vila Roubadinhas Poa.

Além de Laura e Francisco, estão à frente do projeto Juliana Bier Moreira, Ennio Lopes Moreira, Francisco Mattos e João Paulo Schimitt.