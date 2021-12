Áreas de construção ociosas ganham operações de gastronomia na Zona Norte

A Zona Norte de Porto Alegre também entrou na rota dos empreendimentos externos. O Nilo Square Garden é um complexo instalado em um terreno com mais de 16 mil metros quadrados, no coração do bairro Boa Vista, com a proposta de criar um ponto de encontro em uma das áreas mais nobres da cidade, unindo gastronomia, natureza, lazer, cultura, esporte e consumo.

Localizado na avenida Nilo Peçanha, nº 1.700, o parque inaugurou no dia 14 de outubro e funciona de terça-feira a domingo, das 11h às 23h. Há opções que vão do almoço de trabalho a happy hour com os amigos ou um jantar a dois. Por lá, o público encontra os assados do Ruta, as pizzas da Brooklyn Handcrafted, os pratos e a carta de bebidas do Dry Moments & Drinks, as opções do E!Sucos, além dos sorvetes da Gelateria Gianluca Zaffari, uma cervejaria assinada pelo Roister e os doces da Diego Andino Pâtisserie.

O parque tem estacionamento para mais de 100 carros e uma área gramada para contemplação e lazer que recebeu o plantio de 5,5 mil metros quadrados de solo e paisagismo, com aproximadamente 8,5 mil novas mudas, além de vegetações já existentes na área, que permanecerão no local.

Com uma estrutura pop up modular e sustentável, que pode ser desmontada, reciclada e transportada para outros locais, o projeto itinerante é realizado pela Melnick a Dallasanta, em parceria com a Maia Entretenimento, que lidera a gestão do parque ao lado da Casamata e do Spot Living Mall. Com previsão de funcionar durante 12 meses no endereço da Nilo, o complexo de entretenimento tem a intenção de ser reproduzido em outros terrenos da construtora no futuro , substituindo as áreas de construção ociosas, que ficariam temporariamente fechadas com tapumes, por espaços de lazer abertos ao público. Segundo Leandro Melnick, presidente do conselho de administração da empresa, "os projetos não impactam somente os clientes, mas toda a comunidade".

"Abrimos com o compromisso de gerar um impacto positivo na cidade, levando não só entretenimento para essa região, com parceiros gastronômicos que já são muito queridos pelos porto-alegrenses, mas também criando oportunidades para o comércio local, movimentando a economia e agregando ainda mais valor a essa área da Capital", ressalta Gustavo Sirotsky, diretor da Maia Entretenimento, empresa responsável pela direção geral e a curadoria de experiências do parque.