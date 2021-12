A palavra trabalho, algumas vezes, é mal interpretada. Há quem pense que ela se limita à geração de renda. Na verdade, trabalhar é gerar resultado e mudanças na sociedade.

Isso pode ser feito em uma empresa formal, de dentro de casa - como ficou tão comum na pandemia - ou através de um projeto social. Nossa reportagem de capa de hoje mostra três deles que funcionam no Rio Grande do Sul. Desde o início do GeraçãoE, repetimos por aqui que empreender não significa simplesmente abrir um negócio. Há funcionários empreendedores, assim como agentes da sociedade que ganham esse rótulo.

Administrar uma iniciativa cujo objetivo principal é ajudar pessoas ou animais pode ser tão complexo quanto uma companhia que vende produtos. Há contas a pagar, pessoas a engajar, planejamento a fazer, ações de comunicação a traçar. Nesta pré-véspera de Natal, não poderíamos abordar outro assunto que não fosse este: dar visibilidade a quem faz a diferença em tempos tão desafiadores. Transformar vidas, nos pequenos detalhes, é o que leva às grandes conquistas de uma comunidade.

Um Feliz Natal!