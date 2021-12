Evento presencial antecipa Tendências do Marketing Digital e Mídias Sociais para 2022

Aprofundar tudo que está trazendo resultados em vendas e engajamento a partir do digital. Esta é a proposta do evento presencial Marketing Digital e Mídias Sociais - Especial Tendências 2022. Ocorre nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, às 19h30min, no Teatro da IMED Porto Alegre (Rua Dona Laura, n° 1.020, Rio Branco). Inscrições gratuitas em www.bit.ly/tendenciasdigitaispoa2022.

Conduzido pelo especialista Rafael Terra, o workshop apresenta as principais tendências de negócios, consumo e plataformas digitais emergentes para manter a relevância das marcas no próximo ano. Entre os assuntos abordados: Metaverso, Tik Tok, Google Marketing, Mudanças no Facebook e Instagram, Influenciadores Digitais e WhatsApp.

"As redes sociais estão sempre em beta. Ou seja, mudam a todo instante. E negócios e pessoas que querem se manter competitivos neste cenário precisam saber surfar nas ondas certas", interpreta Rafael.

O curso possui certificado. E após o evento haverá sessão de autógrafos do livro Instagram Marketing - Como Criar Marcas Vencedoras da Rede Social Mais Importante do Mundo, que foi lançado neste ano e está entre os mais vendidos da sua categoria na Amazon.