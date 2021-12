Marcas distintas se unem para criar um novo produto

A colaboração entre marcas para criar um novo produto tem sido uma estratégia muito usada. Em tempos onde a presença digital se faz cada vez mais importante, multiplicar e compartilhar alcance pode ser uma boa ideia. As colabs permitem que as marcas mesclem seus públicos e também experimentem novos segmentos de mercado.

Essa estratégia encontra ressonância mesmo em marcas consolidadas do mercado. Prova disso é a coleção de roupas da Fruki lançada em parceria com a Gang. Comemorando 50 anos de história, a Fruki apostou na colab para criar roupas e acessórios colecionáveis para celebrar o aniversário da marca. Misturando referências atuais de moda com um toque retrô, a coleção tem camisetas, moletom, jaqueta jeans, mochila, meia, boné e bucket hat. As estampas foram inspiradas no primeiro logo da Fruki.

Aline Eggers Bagatini, diretora-presidente da empresa, conta que a ideia surgiu como mais uma das iniciativas de comemoração da data.

"A Fruki esteve nos melhores momentos de vida das pessoas, criando memórias afetivas nos consumidores ao longo de cinco décadas de história. A ideia de misturar nosso querido guaraná com peças de roupas surgiu para eternizar esses momentos e criar novas experiências, com uma coleção retrô que carrega a primeira logo e informações atuais de moda", explica.

Na hora de escolher quem estaria ao lado neste novo projeto, Aline conta que a escolha pela Gang se deu pela identificação das duas marcas, que têm trajetórias longas e próximas do público gaúcho. "A Gang é uma empresa como a nossa, tem uma relação muito forte com o que é daqui. É uma marca para todos, de espírito jovem e está presente há 45 anos na vida dos gaúchos. Queremos que todo mundo possa vestir a nossa coleção. Por isso, escolhemos a Gang, uma marca que se conecta com qualquer estilo, corpo e idade. Foi uma ótima parceira para o desenvolvimento da colab. A Gang valorizou a história de Fruki Guaraná com informações atuais de moda em peças icônicas da marca", pontua Aline.

A coleção, que começou a ser vendida em novembro em lojas físicas e também no e-commerce da Gang, ficará disponível enquanto durarem os estoques. Sair da mesa dos consumidores e ir para o guarda-roupas, explica Aline, foi uma forma de renovar a conexão com o público . "Esperamos que os clientes de Gang e Fruki Guaraná curtam muito essa colab. Já fazemos parte do dia a dia das famílias gaúchas e, agora, queremos renovar essa conexão com a marca com um olhar diferente. A proposta de levar o produto para peças de roupas no seu aniversário é uma forma de nos mantermos conectados com o estilo de vida jovem e contemporâneo", acredita.

A iniciativa foi a estreia da Fruki no universo das colabs. Ainda recente, a direto-presidente da Fruki pontua que é necessário avaliar os resultados, mas não descarta novos projetos com outras marcas no futuro. "Parcerias são sempre bem-vindas. Essa é a primeira, e analisaremos a receptividade dos clientes antes de tudo", afirma ela.