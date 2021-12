Rabusch aposta em influenciadoras para aliar mais conteúdo

Há 35 anos no mercado, a Rabusch, marca de roupas femininas de Porto Alegre, percebeu a necessidade de agregar mais conteúdo aos seus produtos. Atenta às mudanças de mercado trazidas pela pandemia, onde a compra online ganhou mais força, a empresa aposta, agora, nas colabs com influenciadoras digitais como estratégia para ampliar sua presença online e renovar seu público. Neste mês, chegou às lojas a coleção assinada pela personal stylist Liza Block, que soma mais de 357 mil seguidores no YouTube e no Instagram. A colab é a segunda realizada pela marca neste formato.

Alcide Debus, diretor-presidente da Rabusch, conta que o principal objetivo por trás das cocriações é conseguir levar mais que apenas o produto para as clientes. " A estratégia é agregar valor à marca, criar mais conteúdo de moda para os clientes . Buscamos conquistar uma nova fatia de consumidoras através das próprias seguidoras da influenciadora. O objetivo também é disseminar o estilo da marca através da criação de conteúdo delas", pontua.

Para isso, as peças são desenvolvidas em conjunto entre o setor de moda da Rabusch e a influenciadora, para que a coleção transmita o estilo das duas. A coleção atual, assinada por Liza, tem como foco peças versáteis, que possam ser usadas tanto no trabalho quanto em momentos mais descontraídos do dia.

"A Rabusch é uma marca local, então buscamos profissionais que se identifiquem com o nosso estilo e público. Juntamos o DNA da influencer com a nossa expertise em moda para criar coleções exclusivas", explica Alcides, que afirma que a escolha por Liza foi feita a partir de uma demanda das clientes da Rabusch.

"A consumidora, de certa forma, está preparada para receber essa nova forma de apresentar a marca. No nosso caso, a Liza Block já era uma nome bem conhecido das nossas clientes, que nos procuravam para saber informações sobre os looks dela. Então, surgiu a ideia de convidá-la para criar a coleção exclusiva junto da marca", conta.

Na hora de elaborar os itens, respeitar os pilares da marca é um ponto muito importante, conta Alcides. "Para essa coleção específica, foi criada uma estampa e uma cartela de cores, acompanhando uma tendência de mercado. A Rabusch se caracteriza bastante pelo slow fashion, então criamos peças mais atemporais e que tenham o valor do investimento da consumidora", garante.

Durante a pandemia, a marca percebeu uma mudança no comportamento das clientes e, por isso, passou a apostar em pequenas coleções mais frequentes para atender às novas demandas. "O digital se tornou muito presente e a moda ficou cada vez mais renovada, comfy. Então, passamos a criar minicoleções, com modelos e tecidos mais selecionados", diz. Para o futuro, o diretor da Rabusch planeja seguir apostando nas colaborações e acredita na receptividade positiva do público. "Estamos dando um refresh nas coleções, e acreditamos que o nosso público vai se divertir com essa diversidade de personalidades que vamos ter", deseja.