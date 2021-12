Box de suculentas vira diferencial de floricultura online

A vontade de empreender surgiu na vida de Luísa Venter, 30 anos, como uma forma de auxiliar seus pais no negócio deles. Sua mãe, artista plástica de formação, possui, há mais de 10 anos, um ateliê de mosaicos na cidade de Sapiranga. No local são vendidos vasos e itens de decoração que, com o intuito de parecerem mais atraentes para o público, foram enfeitados com suculentas. A demanda por vasos com plantas cresceu tanto que Luísa enxergou nisso uma oportunidade de criar o seu próprio negócio . “A proposta do ateliê sempre foi física. Os clientes vão lá, escolhem e compram. Pesquisando sobre, eu notei que existia esse gap no mercado digital. Decidi abrir a minha empresa para, com a experiência que eu for adquirindo, poder ajudar meus pais a criarem o seu e-commerce”, explica a proprietária da Romeu Jardins (@romeujardins), floricultura online de box de suculentas.

Segundo Luísa, o foco em suculentas deu-se pela má forma como essas plantas são tratadas e desvalorizadas no mercado. “Cresci vendo as suculentas lindas que meus pais cultivavam, mas quando se procura para comprar, são sempre plantinhas feias, mal tratadas e quase mortas. Nunca foi algo muito presenteável. Os buquês de flores, por sua vez, são lindos, mas possuem uma vida útil muito pequena, em poucos dias já estão mortos”, conta. Sendo assim, a Romeu propõe uma opção duradoura, que visa seguir durante bastante tempo com a pessoa presenteada, precisando de poucos cuidados.

O negócio inaugurou em outubro desse ano, e em quase três meses de trabalho, Luísa afirma que vem recebendo uma boa recepção do público. “Sempre tive receio que enxergassem a marca apenas como algo para apaixonados por suculentas, porque a ideia não é existir somente para esse público, e sim ser uma opção de presente como as oferecidas em qualquer outra floricultura, atingindo, inclusive, pessoas que nunca pensaram em ter esse tipo de planta em casa”, declara. Porém, o maior desafio enfrentado, de acordo com a fundadora, foi o desenvolvimento da embalagem. “A ideia foi propor uma só caixa, que a pessoa possa seguir cultivando e cuidando da planta sem precisar transferir a mesma para outro vaso”, diz. Foram mais de oito meses de criação para que a ideia pudesse ser concluída da melhor maneira possível.

Atualmente, os envios são feitos apenas para Porto Alegre e Região Metropolitana, mas o plano é expandir as vendas para outros estados do País. “Sabemos que a suculenta pode ficar até 15 dias fechada e sem água que não vai causar nenhum prejuízo grande para a planta, então o pedido vai chegar em bom estado seja onde for. As encomendas também contam com um cartão de cuidados, assim como uma pipeta que busca auxiliar o cliente a regar a planta", explica.

Além de vender para o consumidor final, a floricultura também oferece a opção de venda corporativa, negociando diretamente com empresas que buscam presentear seus parceiros e/ou colaboradores. ”O catálogo corporativo é a nossa maior aposta. Notamos essa carência de coisas novas para presentes de final de ano ou comemorações internas de organizações, então propomos pacotes com kits que podem ser personalizados”, complementa. Os preços variam entre R$ 52,00 e R$ 169,00, e podem ser feitos pelo site (www.romeujardins.com.br).