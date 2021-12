Dicas de fotos para redes sociais de restaurantes

A fotógrafa Lisa Roos é referência em fotografia de comida tiradas por celular. Ela, inclusive, dá cursos sobre o assunto em Porto Alegre. Para ajudar empreendedores e empreendedoras do ramo da gastronomia a bombarem nas redes sociais, ela preparou seis dicas infalíveis.

" Uma boa fotografia de comida precisa despertar o seu apetite . Para isso, precisamos entender um pouco mais sobre a câmera do celular, a luz ideal, os melhores ângulos, texturas, cores e elementos que valorizam o seu alimento e a sua imagem", adianta a profissional.

Confira os segredos para arrasar no feed:

1. Primeiramente, limpe a lente do seu celular para garantir melhor qualidade e nitidez na imagem. Para isso, utilize um pano macio de algodão.

2. Quando for fotografar, antes de apertar no botão de disparo da câmera do celular, toque na tela, especialmente no local que você deseja ter mais foco, não movimente o aparelho e faça a foto. Essa ação faz com que você direcione mais nitidez para um local específico na imagem, deixando tudo ainda mais bonito. Evite utilizar o zoom da sua câmera, pois ele diminui a qualidade das imagens e pode aumentar a chance da foto sair tremida e desfocada. Procure fazer uma foto mais aberta e, se precisar, recorte e edite a imagem nos recursos do seu celular.

3. Prefira ambientes iluminados com luz natural para o momento do clique. Essa luz deixará as imagens com mais qualidade, mais coloridas, mais nítidas e mais apetitosas. Evite usar o flash do seu celular, ele emite uma luz mais azulada, tornando o seu prato artificial

Como posicionar o seu prato em relação à luz? Procure deixá-la incidir de forma lateral no prato, para que os alimentos tenham um pouco de luz e sombra, assim eles apresentarão mais volume e ficarão mais realistas. Se você deixar a luz iluminar o prato muito de frente, pode acontecer um efeito "chapado" na foto, ou seja, podemos perder o volume e as textura dos alimentos, deixando a comida totalmente sem graça.

4. Quais os ângulos que favorecem a foto? Precisamos testar alguns antes de fazer o clique, pois assim iremos valorizar os pratos. Por exemplo: fotos vistas de cima realçam o arranjo dos ingredientes e elementos como pizzas e saladas. Já as fotos vistas de frente apresentam todos os ingredientes e detalhes que compõem o alimento, como hambúrgueres, sanduíches e fatias de bolos. E ainda temos as fotos clicadas na altura dos olhos, que simulam o ângulo de visão da pessoa que está degustando o prato e geralmente deixam as imagens de comida mais realistas. Vai depender do seu caso.

5. Preste atenção aos elementos de fundo da sua foto. Muitos objetos podem poluir a imagem e causar distração do ponto principal, que é o seu prato. Itens circulares, assim como cores quentes e vibrantes, costumam ganhar muito destaque (como vermelho, amarelo e laranja), desviando o foco do espectador.

6. Para que a foto fique ainda mais interessante e realista, utilize elementos que forneçam textura e cor para o seu prato. Por exemplo, para pratos salgados, utilize temperos, folhas, ramos, pimentas, salsinha, cebolinha, queijo ralado. Já em pratos doces, você pode usar frutas, raspas de limão, chocolate ou caldas. Esses elementos despertam o apetite.