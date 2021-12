Cafeteria da Zona Sul ao ar livre aposta em música ao vivo

Uma das cafeterias que sempre chamou atenção devido a seus doces, no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, agora atrai público por conta da música. Instalada no terraço de um centro comercial da rua Mario Totta, no número 687, a July Pires Coffee & Bakery oferece apresentações de voz e violão ao vivo às quintas-feiras ou aos domingos, no fim de tarde.

O projeto cultural é consequência de um novo momento do negócio, que começou no Shopping Paseo, em 2016. “Com a migração para o Terraços Trend, e a consequente autonomia que o espaço nos oferece, alguns novos projetos e ideias começaram a sair do papel. Um deles foi a realização de música ao vivo para tornar o ambiente ainda mais agradável”, conta a empreendedora Juliana Cheuiche Pires, 37 anos.

Com o advento da pandemia, as atrações foram canceladas por alguns meses, mas agora estão sendo retomadas, embora em dezembro a agenda tenha sido ocupada por eventos privados de empresas. Nas redes sociais (@julypirescoffee) ocorre a divulgação das novas datas.

A July sempre operou em locais com área ao ar livre. No endereço atual, ocupado desde 2020, 10 mesas ficam na rua, onde 30 pessoas podem sentar . Na área interna, há outras cinco. “A possibilidade de mudar para o Terraços nos encheu de esperança e alegria por contar com bastante espaço ao ar livre, que era algo que não abriríamos mão, sobretudo no atual momento pandêmico que vivíamos (e ainda vivemos)”, diz Juliana, que antes de empreender trabalhou por anos como analista financeiro em instituições bancárias e empresas de tecnologia.

Nos primeiros anos, Juliana operou com uma unidade da doceria Berola, de Pelotas, no Paseo. Com o passar do tempo, no entanto, sentiu a necessidade de incrementar o menu e o portfólio de produtos e serviços. Naquele momento, em 2018, nasceu a July Pires Coffee & Bakery, que tem produção própria e de parceiros. Com essas experiências na bagagem, acredita que sua presença constante junto à clientela é essencial.

“Quem nos conhece sabe que eu estou todos os dias na loja, conversando e brincando com nossos amigos e clientes. Esse é o recado central: empreender requer dedicação integral e um acompanhamento bastante próximo do dia-a-dia do negócio”, afirma, acrescentando ser muito grata à Zona Sul, inclusive, por receber pessoas de outros bairros, como Bela Vista, Moinhos de Vento e Três Figueiras.

Sobre os preferidos do público, Juliana lista: na parte de salgados, o Croissant Rosario, que é feito com carne de panela coberto com queijo provolone. Já nos doces: pavlovas, ninhos, quindins e bem casados.