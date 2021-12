Consolidada nas redes sociais, padaria artesanal abre no Bom Fim

Das encomendas para a loja, a Pão do Jão inaugurou nesta quarta-feira o seu primeiro ponto físico no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. A padaria, que faz delivery há 2 anos, realizava suas entregas apenas pelas redes sociais. João Lopes Martin Neto tem formação em Gastronomia na Unisinos e percebeu que era hora de se posicionar na Capital. “Um dia comecei a procurar imóveis sem compromisso e percebi que os preços baixaram muito porque a procura diminuiu. Me joguei sem planejamento e, em um mês e meio de obra, estamos abrindo”, conta.

Um dos motivos de João migrar a padaria digital para o físico foi a diminuição das encomendas. “No início da pandemia, tivemos um aumento muito grande de pedidos porque as pessoas estavam em casa e acabaram se habituando a pedir delivery. Agora com a vacina, a maioria está se sentindo seguro para frequentar lugares”, reflete o empreendedor.

Para o gastrólogo, o curso de graduação foi importante para a parte inicial da vida de empreendedor. No entanto, João se apoia em quem tem conhecimento. “Não é fácil. Antes eu era MEI e agora é microempresa, mudou totalmente. Preciso estar sempre aprendendo algo diferente porque é confuso. Peço ajuda para o meu pai, para quem já empreendeu antes e para contadores”, explica.

A Pão do Jão está localizada no Bom Fim Mini Shopping, na rua Irmão José Otão, nº 546. A loja que abre de terça-feira a sábado, das 11h às 19h, não terá consumo no local, apenas retirada no balcão. “Por enquanto, só temos para levar. A loja é pequena, mas vendemos produtos industrializados como café orgânico, geleias e diversas outras novidades”, expõe o empreendedor.

O bairro era um dos idealizados pelo gastrólogo por ser valorizado pela vizinhança. “No meu bairro, não existe caminhada ou interação. Como uma padaria precisa de pedestres, percebemos os moradores do Bom Fim bem interessados. É um local onde as pessoas preferem produtos naturais e artesanais”, afirma.