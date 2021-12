Empresa de Bom Princípio que começou com cinco pessoas hoje emprega 220

Foi em um pavilhão de 350 m², quatro tachos a lenha e cinco sabores de produtos que surgiu, em 1996, a Bom Princípio Alimentos. Na cidade que deu nome à marca de doces e geleias, começou uma história que, 25 anos depois, segue pujante. Hoje, a planta fabril fica em Tupandi, município vizinho de Bom Princípio a 100km da Capital, e tem 13 mil m² de área construída. Lá são produzidos mais de 1 milhão de potes ao mês dos 500 tipos de diferentes de produtos que compõe o catálogo da empresa. No horizonte, mais expansão. Em breve, a indústria começará a erguer, na área ao lado da fábrica, um Centro de Distribuição próprio para abrigar o estoque dos produtos de suas marcas e também de marcas parceiras, como a Santa Clara, que produzem seus itens de forma terceirizada com a Bom Princípio.

O desejo de crescer e ganhar mercado sempre fez parte do DNA da empresa, segundo o sócio fundador Alexandre Ledur, revelando que crescer 25% ao ano para desenvolver e fortalecer as pessoas e famílias que compõe a empresa é uma meta desde o início da sua trajetória empreendedora. "Começamos a Bom Princípio alimentos com um pavilhão de 350 m², sempre buscando levar as melhores soluções para os nossos consumidores. E esse continua sendo o nosso propósito hoje: levar alimentos saborosos para todos os momentos da vida. É para isso que a empresa trabalha, trazendo novidades para o mercado e buscando junto a clientes e consumidores as necessidades deles, sempre preocupada em ter o melhor produto", afirma. A empresa começou apenas com dois colaboradores, que colocavam a mão na massa junto de Alexandre e seus outros dois sócios, Beno Lunkes e Jandir Lunkes, que segue na rotina da empresa à frente das decisões de agronegócio. Agora, são 220 colaboradores e 1,2 mil famílias, impactadas, direta ou indiretamente, pela produção dos itens, aponta a estimativa da empresa.

A relação próxima com o time de colaboradores, garante Ledur, é um dos propósitos da marca. Foi assim, inclusive, que surgiu a linha Sabores das Emoções, com 15 doces cremosos, como chocolate trufado, paçoca cremosa e chocolate meio amargo. Coragem, inspiração, felicidade e gratidão estão entre os sentimentos que dão nome aos produtos da linha, que surgiu a partir da relação entre os funcionários e a empresa. Cada rótulo foi inspirado por um colaborador diferente com base naquilo que ele sente na sua rotina de trabalho. "A Bom Princípio são as pessoas que trabalham aqui", orgulha-se o empreendedor.

Além dos 25 anos, outro marco comemorado pela empresa em 2021 foi a conquista da certificação FSSC 2000, que permite a gestão da segurança de alimentos de alto nível, um dos pré-requisitos para entrar de forma sólida no mercado internacional. Assim, em outubro, a Bom Princípio fez sua primeira exportação para a República Dominicana. Para o próximo ano, ampliar a presença internacional está entre os grandes objetivos da indústria gaúcha, que também pretende dobrar no número de clientes no Estado e aumentar em 25%, em quilogramas, a sua produção.

Para isso, a propriedade que abriga hoje a fábrica da marca ganhará um Centro de Distribuição próprio, onde ficará a parte administrativa da empresa e também o estoque. Ledur comemora o passo que será dado pela empresa e enfatiza que todos os projetos têm um mesmo objetivo: levar produtos de qualidade para os consumidores. "É uma satisfação muito grande participar e ser um dos protagonistas de todo esse crescimento, já prevendo o crescimento dos próximos anos para continuar levando alimentos seguros, saborosos para todas as pessoas, sempre com muito carinho e muitas emoções, que é o que fazemos aqui dentro. Tudo é produzido com muito amor e muito carinho", garante.