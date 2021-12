Especialista fala sobre tendências na gastronomia em 2022

Apesar de o momento ser de otimismo com a retomada dos eventos presenciais, o setor de gastronomia vive um período muito delicado e de grande endividamento. Segundo o especialista em alimentos e bebidas do Sebrae-RS, Roger Klafke, a maneira como os empreendedores lidarão com essa retomada será crucial para atingirem o sucesso nos seus negócios. " É importante estar atento ao que os consumidores estão buscando nesse novo cenário . Focar na redução de custos durante esse momento atípico também deve ser uma prioridade, mas sem deixar a qualidade e segurança dos insumos de lado", afirma.

De acordo com Klafke, durante o período de pandemia, quando bares e restaurantes se viram obrigados a migrar para o delivery, o canal chegou a representar 40% do faturamento para grande parte das empresas, e esse número se mantém assim mesmo após a reabertura dos ambientes físicos.

"Se há cinco anos o delivery era uma promessa de tendência, agora é uma realidade que veio para ficar. Empreendedores devem olhar esse canal como uma oportunidade que também precisa de investimento e marketing digital. A imagem do negócio no online deve ser prioridade para quem busca continuar utilizando desse recurso. Trabalhar com um menu que seja atrativo e dialogue com a dinâmica de viagem também é importante, garantindo que o produto chegue na casa do consumidor em um bom estado para consumo", explica o especialista.

O trabalho híbrido e 100% online, que vem sendo adotado por muitas empresas, também influencia nessa previsão. "Pesquisas garantem que 15% das organizações pretendem continuar de forma online mesmo após a pandemia, enquanto 36% apostam no formato híbrido, o que faz com que o delivery se torne uma opção muito mais viável para quem já tem sua rotina dentro de casa", completa. Também existe uma preocupação com restaurantes e buffets que recebiam trabalhadores no horário de almoço durante a semana. Esses locais devem sentir oscilação.

Outra prática adquirida durante o período de pandemia, e que promete se manter firme no mercado, é a substituição de cardápios físicos por QR Codes. "O cardápio e a realização de pedidos online são investimentos que fazem com que o negócio não fique tão dependente do serviço dos garçons, também reduzindo o atrito e garantindo maior segurança para ambos os lados", expõe. O digital pode ser aproveitado para realização do pagamento, com a utilização do pix, diminuindo filas nos caixas.

A preocupação dos consumidores com a sustentabilidade surge como tendência para os próximos meses. "A utilização de embalagens recicláveis ou reutilizáveis, assim como a redução do desperdício, aparece como uma preferência do público. Garantir processos eficazes e uma equipe treinada de acordo com esses padrões de sustentabilidade fazem com que o negócio ganhe pontos com a clientela, e também se beneficie com hábitos e práticas mais sustentáveis", expõe. O especialista afirma, ainda, que incorporar ao seu cardápio opções vegetarianas e veganas, com produtos naturais e à base de plantas, são um grande diferencial.

Outra certeza é a volta das experiências presenciais. "Também existe essa preferência por locais abertos. Se existir algum espaço que seja possível colocar algumas mesas na rua, deve ser aproveitado e investido, porque a tendência é grande", indica.