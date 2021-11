Psicóloga abre loja especializada em jeans em Porto Alegre

Tudo que é tipo de peça de jeans: calça, short, macacão, vestido, camisa. E para todos os públicos, feminino, masculino e infantil. Essa é a proposta da Pampeana Jeans, lançada pela psicóloga Jacqueline Rodrigues, 38 anos, em Porto Alegre, na sala 1115 da torre comercial do Bourbon Teresópolis (avenida Aparício Borges, nº 250). “Só não tem biquíni jeans”, brinca a empreendedora.

Jacqueline, que nasceu em São Francisco de Assis, na Fronteira, ainda atua na área de psicologia e já teve um negócio com a mãe, aos 21 anos. Elas eram donas da escola infantil Castelo Encantado, na rua Vicente da Fontoura.

Hoje, ela trabalha com o conceito de multimarcas. Entre seus 10 fornecedores, estão a gaúcha Index, Denúncia, Ana Hickmann, Pitbull Jeans, Osmoze, Colcci e Calvin Klein . Os preços variam entre R$ 89,90 e R$ 299,00.

“Minha vida inteira usei jeans e, por ser um produto que está ao alcance da maioria das pessoas, tem para todos os tipos e bolsos. Estou tendo um feedback superpositivo. Não tem quem não tenha uma peça jeans em casa”, interpreta Jacqueline.

Ela vende, inclusive, uma calça com enchimento na parte de trás, por acreditar que o material seja democrático. “Jeans é para todos os corpos. A pessoa pode estar acima ou abaixo do peso”, diz.

O negócio iniciou no Instagram (@pampeanajeans) este ano e, após sua casa não suportar mais a quantidade de itens e de pessoas interessadas, decidiu apostar em um espaço comercial, que será inaugurado no dia 1 de dezembro. Para o futuro, a ideia é desenvolver uma linha própria, por isso Jacqueline busca alguma profissional do ramo da moda para trabalhar com ela.