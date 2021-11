Flowork conclui primeira rodada de investimentos e anuncia nova operação

A Flowork, que atua no segmento de coworking na região Sul, anunciou a conclusão de sua primeira rodada de investimentos. A empresa iniciou sua operação no início de 2017, com 500 metros quadrados e 100 estações de trabalho em Porto Alegre, atingiu a marca de 5 mil metros quadrados e mais de mil estações de trabalho, entre as operações na capital gaúcha e em Curitiba.

Avaliada em R$ 25 milhões nesta primeira rodada de investimentos, pela empresa Plancorp Capital, advisor da Invescon na transação, o Flowork recebe o novo sócio, Luís Napoleão, proprietário da Invescon, que passa a ter 20% de participação no negócio. A Invescon, proprietária e locatária do imóvel que a Flowork ocupa em Curitiba há 2 anos, participava da sociedade da operação apenas. Neste momento, passa a ser proprietária da marca e acompanhará os próximos investimentos nas novas operações.

O plano de negócios prevê novos investimentos para 2022, apostando na retomada da economia. As próximas operações miram os estados de São Paulo e Santa Catarina, onde já iniciaram a prospecção de empreendimentos com pelo menos 3 mil metros quadrados disponíveis e proprietários de imóveis nobres corporativos interessados em investir no modelo profit sharing, participando dos investimentos como sócios locais das operações.