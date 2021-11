Arquiteta aposta em novo formato de fazer negócios no ambiente digital

Máira Ritter completa 19 anos de profissão e se reposiciona no mercado da arquitetura e urbanismo através de projetos digitais envolvendo pessoas, empresas e lifestyle. Agora, além da arquitetura, a marca integra networking, promovendo conteúdos na sua página do Instagram @mairaritterarquitetura.

Entre os quadros mensais apresentados pela arquiteta, está o projeto Interiores com Vida, que se propõe conhecer mais de perto interiores residenciais de personalidades de Porto Alegre, e o quadro Cozinha Feliz, para aprender receitas com chefs e especialistas da gastronomia em cozinhas interessantes e bem projetadas. "Estou sempre conectada, assim como a minha profissão. A arquitetura é muito mais do que um projeto ou um artigo de decoração. Quando falamos de arquitetura também estamos falando de cultura, moda, design, história, arte e comunicação. É uma grande conexão entre pessoas, linguagens, vivências e percepções", conta Máira.

Dentre os projetos do seu portfólio, estão showrooms para a Multiplan, entre eles o Park Shopping Canoas, consultórios e escritórios e lojas comerciais, como a Grão e Brizia. Máira ainda está surfando na onda das lives. Ela apresenta os projetos Máira Convida, Shopping Experience e Wishlist para mostrar as suas escolhas sob o formato de live shop.