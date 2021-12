Customização de objetos como negócio

A vontade de possuir itens personalizados, aliado ao espírito empreendedor de Alcion Barbosa, 33 anos, fez com que o estudante de Direito abrisse a própria empresa de customização, a SkinsBr (@skinsbr.br). Até o ano passado, Alcion ainda trabalhava em uma produtora de eventos com os seus pais, mas, com o início da pandemia da Covid-19, o negócio teve de fechar as portas. Casado e à espera da sua primeira filha, a única opção era fazer a sua empresa dar certo. "O negócio da família, que eu trabalhei a vida toda, quebrou. Eu tinha que fazer alguma coisa. Decidi correr esse risco e ir atrás do meu sonho", admite.

O empreendedor conta que, desde os sete anos de idade, gostava de personalizar todo o seu quarto. "Meu primeiro vídeo game era repleto de figurinhas, assim como a janela do meu quarto e meus skates. Eu colocava adesivos em tudo. Digo que sempre gostei de customização, não é atoa que eu tenho vários piercings e tatuagens. Assim como o meu trabalho, sou completamente customizado", brinca.

O projeto, que tomou maiores proporções recentemente, teve seu início em 2015, quando Alcion estava em busca de uma skin (camada adesiva) para o seu vídeo game, mas não se agradava com nada que encontrava no mercado da época.

"Decidi pegar uma imagem do Google e pedi para o meu amigo que trabalhava com adesivos me ajudar. Ficou muito legal, tirei uma foto e postei no meu Facebook. Logo comecei a receber muitas mensagens e pedidos de encomendas. As demandas foram crescendo com o tempo, foi um processo muito natural, fui expandindo conforme meu público crescia", explica. Hoje, com quase 25 mil seguidores no Instagram, a marca possui clientes em uma parte significativa do País, atua com quatro licenciadas e atende pedidos de outros países, como Estados Unidos, Itália e Nova Zelândia.

"Já atendi celebridades, artistas e personalidades famosas, tanto do Rio Grande do Sul como do País todo. Dentro do mercado de games, a nossa marca está bem estabelecida, faz com que eu tenha ainda mais vontade de crescer", afirma.

Apesar de contar com dois parceiros para a impressão das artes e uma equipe de vendas, toda a elaboração, criação e recortes dos trabalhos é feita pelo empreendedor. "Justamente por buscar ser algo diferenciado no mercado, eu me envolvo pessoalmente com cada pedido, faço tudo com muito carinho e dedicação. É como se fosse para mim mesmo. Inclusive, a maioria dos meus clientes me passa o tema e deixam a arte à minha escolha porque confiam muito no meu trabalho", explica.