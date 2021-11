Evento de franquias prevê 22 mil pessoas no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro, cidade onde está permitido andar sem máscara na rua, lidera mais um movimento em meio à pandemia: a retomada de eventos presenciais. Segue até este sábado a Expo Franchising ABF Rio 2021, no Centro de Convenções SulAmérica, onde interessados poderão conhecer cerca de 200 marcas de diversos estados do País dos segmentos de Alimentação, Casa e Construção, Educação, Hotelaria e Turismo, Limpeza e Conservação, Moda, Saúde, Beleza e Bem-Estar e Serviços. A expectativa da organização é movimentar R$ 100 milhões em negócios e receber 22 mil visitantes.

Há franquias com investimento inicial que varia de R$ 4 mil a um pouco mais de R$ 2 milhões. Do Rio Grande do Sul, Fábio Xavier, sócio e CEO do Grupo Halo, quer expandir suas marcas Oca de Savóia, Heilige Pocket e Atena Contábil pelo Brasil. "Estamos com muita expectativa para esse evento. Com nossas marcas, queremos bater nosso próprio recorde com 30 novos contratos por marca como objetivo. Estamos muito contentes com o retorno dos eventos presenciais, afinal somos seres sociáveis e essa troca é muito rica", afirma ele, que montou estande no local.

No caminho inverso, a seguradora Prudential mira crescimento em solo gaúcho. No modelo de franquias desde 2004, o formato é seu principal canal de distribuição dos serviços. Humberto Madeira, vice-presidente de franquias da Prudential, diz que apenas 15% da população brasileira tem seguros, por isso há espaço para expansão. "Temos operação no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos e somamos cerca de 100 franqueados no Estado", mensura Madeira.

O otimismo do empresariado se reflete nos discursos e palestras. Até Heloísa Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, foi convidada a circular pelo pavilhão e é citada como sinônimo de alegria. E a volta das atividades se deu, justamente, por um dos setores que mais cresceu na pandemia.

Conforme o superintendente de Nichos, Cadeias, Franquias, Parcerias e Tarifas do Santander, Diogo Capuzzo, trata-se de um mercado pujante. "O franchising sempre vem na frente", considera ele, acrescentando que o banco não deixou os empreendedores do segmento desassistidos durante a crise dos últimos meses.