Espaço gastronômico compartilhado é idealizado por sócias em Porto Alegre

Um curso de gastronomia foi o suficiente para juntar as empreendedoras Adriana Hackmann, Deise Roman e Caroline Köhler e idealizar um espaço gastronômico compartilhado, a NY231 Food & Store. A inspiração surgiu através das incertezas da pandemia, despertando a vontade das sócias para novos desafios. O espaço de foodworking é dividido entre uma forneria e uma chocolateria com produtos artesanais.

As responsáveis pela forneria são Adriana Hackmann e Deise Roman, que se conheceram enquanto curiosas pela arte da culinária. Adriana era gerente de marketing e Deise que é geóloga, mas dava aulas de panificação. O amor pelas massas juntou as duas profissionais a criarem uma empresa especializada em pães e pizzas napoletanas. Chamada de Horneria (@horneriapoa), a marca tem produção artesanal e fermentação natural. “É tudo feito na casa, as massas não contém adição de aceleradores para garantir melhor qualidade e digestão. Também estamos sempre em busca de novos sabores, incluídos no menu de constante mudança”, afirma a gerente.

De terça à sábado, das 14h às 22h, a Horneria serve diferentes cardápios. O dia é focado no café com opções de lanches como pão de queijo artesanal e sanduíches especiais. À noite, o cardápio é contemplado pelas pizzas no estilo napoletana, além de tábuas de antepastos. “Nossa pizza passou por muitos testes até chegar no resultado que queríamos, com uma massa tão saborosa que dá vontade de comer tudo, até o último pedacinho da borda”, explica.

De acordo com Adriana, a ideia inicial era a identificação com um público de paladar apurado, mas não foi o que aconteceu. “Fomos surpreendidos com a quantidade de crianças que gostam daqui. Uma das nossas clientes assídua é a Sofis, que é nossa vizinha. Em uma das suas vindas, ela sugeriu que mudasse um dos recheios do nosso sanduíche e assim, criamos o Bagel da Sofis”, conta da novidade. A pequena adaptação do ragu de frango ganhou espaço no cardápio oficial e conquistou diversos outros fãs.

Em conjunto da Horneria, há a chocolateria artesanal, a Ciockolato (@ciockolato) por Caroline Köhler, que abre de terça a sábado, das 14h às 20h. A empreendedora é contadora de formação e sempre teve interesse em abrir seu próprio negócio que fosse de trabalho manual, entretanto nunca se imaginou no ramo da gastronomia. “Sempre brinco que eu queimo a água do chimarrão porque nunca tive jeito para a cozinha. Não imaginaria temperar um chocolate” , conta. O doce mais pedido da casa é o banoffee, uma torta Uruguaia de banana.

A empresa já tinha loja física em 2019, mas com a chegada da pandemia, foi complicado manter os custos. A fim de driblar as dificuldades do isolamento social, Caroline conheceu Adriana e Deise que resolveram fechar negócio. “Começamos a nos aproximar em junho de 2020 e ficamos em torno de seis meses na busca de um espaço que fosse a nossa cara. A ideia inicial era ter um ponto em comum, mas não queríamos que o cliente se sentisse dividido, então resolvemos compartilhar o local”, conta a contadora.

Foi em setembro de 2021 que a Casa NY231 Food & Store (@novayork_231) abriu oficialmente. Localizado na Av. Nova York, nº 231, o espaço disponibiliza cardápio para delivery ou consumo local, além de ser pet friendly. Aos sábados, das 10h às 15h, é servido o Brunch da Casa com lanches ofertados pelas duas empresas. Para participar é necessário reservar mesa através do número (51) 99912-3521.

Todo o espaço foi idealizado e montado pelas sócias. “Eu digo que muita mulher com criatividade, não tem limite e foi o que aconteceu. Amadurecemos e reaproveitamos diversas coisas da loja para economizar. Fizemos faxina, cortamos grama, derrubamos e pintamos parede, colocamos portas e pesquisamos toda parte financeira. A unidade toda foi produzida pelas três”, afirma.

De acordo com Carolina, o olho do dono é importante para o empreendimento. “É diferente receber o feedback pelo próprio cliente. Somos as donas e estamos atendendo. Temos humanidade e proposta intimista. Muitos clientes se surpreendem e é esse recado que queremos passar”, complementa.

Para as sócias, a melhor parte de empreender é a liberdade. A dica das empreendedoras é se jogar de cabeça. “Hoje temos liberdade de criar e não guardar nossas ideias. Se encorajam, não tenham medo e não se prendam a franquias. É muito bom ter a coragem de criar e inventar. Tudo aprendemos, às vezes com erros, mas aprendemos. Somos donas do nosso negócio”, celebra.