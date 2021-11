Qual seu perfil de trabalho?

Nas conversas e eventos que tenho participado, percebo dois perfis de pessoas no mundo: aquelas que querem priorizar o trabalho e as que buscam uma vida mais minimalista, com menos coisas. Os dois extremos parecem ter ficado mais segregados durante a pandemia.

Participei, na semana passada, de uma feira da Associação Brasileira de Franchising (ABF) no Rio de Janeiro. Neste ambiente, os empresários estão otimistas com o futuro de seus negócios. Enxergam oportunidades e dizem que é hora de apostar no consumo represado. Um franqueador contou a história de uma noite de Natal em que ficou sem funcionários e teve de cobrir a falta de pessoal. Para ele, a prioridade é sua empresa, pois acredita que o conforto da família vem dela.

Por outro lado, ouço histórias de pessoas que trocam apartamentos de três quartos por JKs para reduzir custos e não precisar bater ponto por tantas horas. São indivíduos que passaram a valorizar mais o tempo com a família em meio ao cenário de incertezas e vulnerabilidade.

Cada um tem seus motivos e justificativas. Você também já percebeu essa polarização? De que lado está? #reflexão