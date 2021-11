Armazém abre em mata que tem ligação à praia na Zona Sul de Porto Alegre

Para quem não é da Zona Sul de Porto Alegre, palavras como mata e praia andam bem distantes do vocabulário do dia a dia. Os moradores da avenida Coronel Marcos, no entanto, têm uma relação diferente com a faixa de areia do Guaíba. Pois é nesse cenário, rodeado por natureza, que foi aberto o Armazém da Mata, no bairro Ipanema.

“O terreno será aproveitado com base no laudo de uma bióloga, respeitando a preservação da natureza, daí o nome Da Mata. A totalidade da mata será preservada. Estamos em processo de limpeza e melhoramentos da área que vai até a praia, e tudo será liberado para uso dos clientes”, diz o proprietário Jefferson Bellio, que já empreendia com indústria de confecções e clínicas de dermatologia e estética.

O armazém ocupa 190m² da avenida Coronel Marcos, nº 791, e oferece cerca de 4 mil itens . Dentre eles, hortifrúti, orgânicos, itens veganos, produtos gerais tipo conveniência, pães, salamearia, antepastos, bebidas, vinhos, espumantes, congelados, pizzas, gelo e massas. As copas, salames e lombos são produzidos com defumação natural com lenha de acácia, nenhum com defumação química.

“Estamos fazendo parcerias com fábricas e importadoras, como Vinhos do Mundo, Di Paolo, Rasen, Sabor de France e outros. Buscamos ter na ponta o mesmo preço praticado nos locais de origem. O rótulo que tivermos da Vinhos do Mundo será vendido ao mesmo valor das lojas da Vinhos do Mundo, assim nosso consumidor não precisará se deslocar para outros bairros para pagar menos”, acrescenta Jefferson.

Além dos produtos, o estabelecimento trabalhará com serviço de cafeteria. O terreno, conforme o empreendedor, passou por um projeto de filtragem de esgoto para evitar a chegada de dejetos ao Guaíba. “Com certeza, oferecemos uma gama de itens e um ambiente agradável para nosso cliente fazer suas compras e passar um tempo relaxando neste lindo espaço”, ressalta Jefferson.