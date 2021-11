Associação de afroempreendedorismo busca empoderar economicamente negros

Promover a ascensão econômica do negro no Brasil. Este é o objetivo da Odabá, associação de afroempreendedorismo no Rio Grande do Sul. A iniciativa, que empodera e apoia economicamente o povo preto, atua em três eixos: a qualificação empreendedora, a eliminação de crenças limitantes e a valorização da produção cultural negra. "Vimos que os nossos empreendedores precisam dessa qualificação porque a maioria exerce um empreendedorismo por necessidade. Hoje, isso já está melhorando e as pessoas estão buscando capacitação para abrirem seus negócios. Normalmente, na população negra, empreender se inicia a partir do desemprego, então essa qualificação é importante para que o sucesso chegue com mais rapidez", explica Maria Cristina Ferreira dos Santos, presidenta da associação. O projeto foi criado no ano de 2015 em conjunto com a Rede Brasil Afroempreendedor (Reafro), o Instituto Adolpho Bauer, a Associação de Empreendedores Negros de São Paulo e o Sebrae. Atualmente, a Odabá contabiliza mais de 10 assessorias, sendo focadas na saúde, alimentação, decoração, moda, beleza, tecnologia e comunicação. Para utilizar os serviços, é necessário entrar em contato pelo Instagram (@odaba.br) ou pelo site odaba.com.br. Os pacotes de mensalidade partem de R$ 39,00 mensais.

Apesar de visar e promover a ascensão econômica do povo negro através do empreendedorismo, todas as pessoas são bem-vindas. "O protagonismo é sempre negro e apesar de toda a diversidade que existe, é o porte racial negro que, hoje, no Brasil, é o maior 'problema' para a sociedade. Ser negro faz com que as coisas sejam mais difíceis. Se nós, negros, não fizermos por nós, ninguém vai fazer", expõe Alyne Jobim, executiva da Odabá e associada pela Loja Iwosan, especializada em jalecos afrocentrados e vestimentas corporativas personalizadas. "A acessibilidade que queremos é que estas pessoas estejam dentro das empresas, tenham treinamento e sejam olhadas como pessoas que têm potencial", reconhece Alyne.

No dia 19 de novembro, será realizado o segundo jantar anual da Odabá no Hotel Sheraton, com menu que faz referência à ancestralidade gastronômica afro-brasileira. O tema geral tem foco no "Poder Feminino: Guerreiras Negras da História do Brasil" e terá diversas atrações artísticas. É necessário entrar em contato através das redes sociais da associação para participar.