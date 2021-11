Startup que transforma problemas em recursos é a vencedora do Amcham Arena 2021

Após cerca de 600 startups de todas as regiões do Brasil serem selecionadas em um primeiro momento, seis delas passaram para uma fase posterior, com foco no título da melhor do Brasil na visão do mercado empresarial brasileiro. Mais de 1,8 mil votos de CEOs e executivos foram contabilizados no Amcham Arena, competição que avalia startups com potencial inovador e crescimento de alto impacto no mercado nacional.

Na última semana, a Trashin foi anunciada como a grande vencedora após se apresentar para um grande júri composto por tubarões de grandes empresas brasileiras – Waze, Citi Brazil, IBM, Rappi, Votorantim e Petrobrás. A cleantech simplifica o processo de gestão de resíduos e logística reversa, valorizando o lixo, gerando renda e transformando problemas em recursos .

“É muito rico ver uma empresa gaúcha com soluções em linha com as melhoras práticas ambientais ser escolhida como a mais inovadora na visão das principais empresas do Brasil”, afirmou o diretor da Amcham Porto Alegre, Marcelo Rodrigues.

A Trashin é um dos exemplos do poder de conexão estratégica em temas ligados a inovação. Além de ser eleita a melhor em 2021, a startup desenvolve hoje projetos de inovação aberta para grandes empresas e mantenedoras do Amcham LAB.