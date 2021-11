Abandonada há três anos, colônia de férias do Banrisul é comprada por construtora

O esqueletão da antiga colônia de férias do Banrisul, que teve seu auge, em Rainha do Mar, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, foi vendido para uma construtora de Capão da Canoa. A D1 Empreendimentos investiu R$ 4,28 milhões para transformar a área, frequentada por milhares de famílias ao longo dos anos. Políticos, como o ex-governador Olívio Dutra, eram figuras carimbadas no local.

O Banrimar foi fechado em 2018 e, desde então, sua estrutura minguava . A sensação era de que pedaços do prédio poderiam despencar a qualquer momento. Cercas, inclusive, foram instaladas para evitar invasões.

A conhecida colônia de férias do Banrisul, construída há quase 60 anos, ficou arrendada por duas décadas. Seu campo de futebol era ponto de encontro de veranistas e servia de heliponto para candidatos que iam ao balneário visitar o ex-governador Pedro Simon em busca de conselhos, cuja casa ficava a poucas quadras dali.

O banco, no entanto, não teve interesse em renovar o contrato com a empresa que estava administrando o local, que também abrigava um restaurante. Seu buffet com esculturas de animais feitas com saladas atraiam turistas de outras praias.

O gerente comercial da D1, Geazi Diogines, revela que a construtora adquiriu 100% da área. Alguns moradores dizem que um condomínio com centro comercial ocupará os terrenos, mas ele ressalta que ainda não há projeto definido. “Neste momento, a área entrou para o banco da D1”, afirma. Será preciso apresentar a intenção de aproveitamento para a prefeitura.

A D1 atua como incorporadora e construtora de casas e edifícios de alto padrão no Litoral Norte. Entregará, no próximo mês, o Centro Clínico e Hospital Litoral Norte, no bairro Santorini, em Xangri-Lá.

“O Litoral Norte está em constante crescimento. Acreditamos muito no potencial de toda região. A aposta está sendo em mais pontos, não exclusivamente neste”, destaca, sobre o imóvel de 60 apartamentos localizado a apenas 50 metros do mar.