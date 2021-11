Evento focado em empreendedorismo feminino será sediado em Capão da Canoa

Incentivada pelo sucesso do evento sobre marketing e empreendedorismo, em 2019, a publicitária e mentora de marca pessoal, Dani Soares irá realizar seu segundo encontro focado em mulheres que desejam empreender no dia 9 de novembro às 19h. O objetivo do evento é ser um networking entre as empreendedoras. “Queremos que estas mulheres se conheçam, por mais que seja uma cidade pequena. Todas inspiram alguém, seja um amigo ou um familiar”, conta Dani.

“Mulheres que inspiram: Edição Marketing e Empreendedorismo Presencial” contará com a presença de duas outras palestrantes, Ana Carolina Lisboa, que irá abordar sobre êxito na vida, e Jenifer Santos, que falará sobre liderança e as pessoas certas. As convidadas são parceiras empresariais da publicitária. Jenifer (@_jenifermb) tem um curso em Capão da Canoa, o Master Business, que capacita empreendedores. Já Ana Carolina (@anacarolinamlisboa) é especialista em constelações sistêmicas na prática.

Devido às novas regras de flexibilização do distanciamento social, o evento será presencial com ingresso máximo para cem convidados, mas com possibilidade de acompanhamento online por transmissão pelo YouTube e ingressos ilimitados. O encontro acontecerá no principal clube de Capão da Canoa, a Sociedade dos Amigos do Capão da Canoa (SACC), na Av. Paraguassú, nº 2265 . Para participar, é necessário acessar o site https://bit.ly/2ZTf3EH.

O evento será dividido em três palestras de 1h e máximo 1h30 para cada convidada. Ao final, será aberta uma roda de conversas para dúvidas em geral. “Empreender é muito solitário. Às vezes muitas empreendedoras não recebem o apoio da família e dos amigos, então queremos criar um ambiente acolhedor e compreensível”, explica. No local, será servido coquetel para os convidados e expositores irão compor o espaço.

De acordo com Dani, o município tem um enorme potencial empreendedor. “A cidade cresceu muito, principalmente na pandemia. O mercado imobiliário explodiu e vimos que mais pessoas se mudaram para cá, seja para trabalhar home office ou ficar na cidade”, afirma já explicando o interesse na região.