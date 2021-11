Quatro livros de empreendedorismo para garimpar na Feira do Livro

1. No livro História de Marketing e Vendas – As lições que a vida me ensinou , Heitor Bergamini, que já passou por grandes empresas, compartilha com humor, vivências de suas três décadas dedicadas à área de vendas e marketing. A obra, lançada no dia 5 de novembro na Feira do Livro de Porto Alegre, é composta por 12 partes, que reúnem escritas leves, histórias cativantes – vividas de Norte a Sul do Brasil e do exterior, das quais são tiradas lições profissionais.

Editora: Leitura XXI

Páginas: 152

Valor: R$ 35,00

2. As diferentes formas de energia e seu uso atual e futuro, o progresso tecnológico e a paixão por carros antigos são os temas principais de Energias renováveis, velharias clássicas e uma certa obsessão positiva , livro de crônicas que marca a estreia do engenheiro e professor universitário Alexandre F. Beluco, no gênero literário.

Onde comprar: Na banca da Editora Metamorfose

Valor: R$ 35

3. Em uma parceria da Escola de Negócios da Pucrs com o Brasilien Zentrum da Universidade de Tubingen – Alemanha, foi realizado, ao longo do mês de junho de 2020, a 1ª Maratona Online de Empreendedorismo Feminino 4.0. O livro Empreendedorismo feminino: protagonistas em tempos de pandemia traz o registro desta iniciativa, na qual 26 empreendedoras brasileiras, residentes no Brasil e na Alemanha, contam suas histórias dentro do contexto da Covid-19, especialmente soluções, inovações, aprendizados e perspectivas para o futuro de seus negócios.

Editora: Edipucrs

Valor: R$ 49,90