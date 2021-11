Como cloud e outras tecnologias impulsionaram a criatividade

Com as constantes transformações digitais, as relações humanas estão sendo impactadas na esfera organizacional, principalmente na produtividade e engajamento dos colaboradores. Um nítido reflexo na maneira pela qual estabelecemos diálogos é a comunicação, que influencia diretamente nas tomadas de decisões. Por isso, as empresas dedicam cada vez mais esforços e investimentos tecnológicos para que os ambientes internos garantam uma comunicação de excelência e trabalhos em equipe mais colaborativos e inclusivos. A BRF, em franca expansão digital, intensificou os seus investimentos na digitalização de processos internos, se conectando ainda mais com seus colaboradores, parceiros integrados, clientes e consumidores.

A nuvem, que há alguns anos parecia tão distante de empresas que não fossem do setor da tecnologia, passou a ser amplamente utilizada por diversos segmentos. Na BRF, o ambiente em nuvem é híbrido, com uma gestão end-to-end totalmente centralizada, que oferece mais eficiência e segurança. Atualmente, cerca de 80% dos serviços estão em Cloud Computing e, assim, passou a ser um facilitador do trabalho colaborativo entre equipes, que além de melhorar a produtividade, reduz os custos operacionais.

O uso de novas tecnologias, sistemas e a mobilidade exigem uma segurança mais robusta e avançada para prevenir ciberataques, garantindo confiabilidade, autenticidade e disponibilidade de informações. Todos os nossos ambientes são protegidos por modernos sistemas de segurança de dados, gerenciados por uma central de monitoramento que consolida em tempo real ações para garantir a integridade deste e de outros recursos usados pela Companhia. Também usamos inteligência artificial para analisar padrões de segurança que geram alertas proativamente e medidas para potenciais incidentes de segurança.

Com toda estrutura de cloud e segurança necessária, aliada às ferramentas para comunicação, foi possível garantir a interlocução e integração entre os mais de 10 mil colaboradores, que devido ao momento de pandemia e necessidade de isolamento social, aderiram ao home office. E, no contexto de transformação digital, a área de tecnologia colabora com o seu know-how e atuação voltada para fornecer soluções tecnológicas que viabilizaram a continuidade de projetos e atividades sem impacto em performance, promovendo o engajamento das equipes com propósito de reforçar uma cultura organizacional transparente e eficiente.

Renovamos 44% dos computadores, aumentando a mobilidade, facilitando o trabalho remoto, aliado às informações em rede seguras, sem impacto nas operações. Ao impulsionar a utilização de plataformas digitais de colaboração, foram realizados mais de 40 webinars, contabilizando 6,5 mil reuniões de trabalho, 7 mil chamadas e 350 mil conversas no ano de 2020.

A tecnologia permite o atendimento das demandas internas e externas com maior eficiência e diminui os gargalos operacionais e retrabalho, elevando também o nível de engajamento de equipes, proporcionando comunicação com menos ruídos e melhorias no turn over nas empresas ao organizar seus processos com foco no seu colaborador e clientes para agregar valor e gerar bons resultados.

Buscamos ainda integrar soluções e plataformas para facilitar a adesão de novas tecnologias com recursos plug e play, garantindo a eficiência no processo operacional no home office, com alta escalabilidade e integração que colaboram diretamente para a transformação digital da BRF e entregam mais sinergia e interdependência entre as áreas internas e crescimento dos negócios nos quais a empresa está inserida.