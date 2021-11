O olhar das novas gerações

A importância de ouvir as novas gerações já virou tema de diversas reportagens de TV e de jornal. Afinal, é algo que se repete a cada determinado espaço de tempo.

A matéria de capa do GeraçãoE de hoje aborda essa questão no mundo da arquitetura. Nossa repórter Isadora Jacoby conversou com profissionais envolvidos na CasaCor RS, promovida em Porto Alegre.

O tópico surge com a mesma constância das discussões sobre sucessão, por exemplo. Como deve ser conduzida a motivação dos jovens junto à experiência dos mais velhos? O que uma geração pode acrescentar à outra?

Uma coisa é certa: as necessidades mudam o tempo todo. Em meio à uma pandemia, então, tudo virou de ponta cabeça. E o setor de arquitetura foi um dos que mais sentiu o impacto.

Casas não são mais apenas casas. Viraram escritório, academia, espaço de lazer. Empresas não são apenas empresas. Devem transmitir segurança sanitária a quem as frequenta.

Como os novos arquitetos e arquitetas estão lidando com esses desafios? A resposta está nas páginas 4 e 5.

#bora