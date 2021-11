Consultoria empresarial cria escola de formação de lideranças

Com o intuito de preparar profissionais para a nova economia digital, a Surya - Business Agility Getting Real, empresa de consultoria para agências, criou, no ano passado, a plataforma digital ABO Academy, que atua como escola de formação para líderes e executivos que buscam se aprofundar nas questões de aceleração e agilidade de negócios. Presente há 20 anos no mercado, a empresa foi fundada em Porto Alegre e incubada na Ufrgs por algum tempo. Já fez negócios com mais de 10 países e diversas grandes marcas.

Em 2001, o sócio fundador da Surya, Luiz Parzianello, eletricista de formação, atuava na área de tecnologia. Em uma conversa com dois consultores de gestão empresarial, Luiz se questionava o porquê de líderes empresariais serem tão reféns da área da TI. “Tudo que era possível de resolver de uma forma simples, a TI complicava, dificultava e encarecia. Pensando nisso, decidimos nos unir e criar soluções rápidas e ágeis que pudessem auxiliar esses gestores”, afirma. Atualmente, além de Luiz, o conselho da empresa conta com o diretor de negócios, Mateus Piveta, e a diretora de operações, Márcia Breitman.

Mesmo tendo passado por um período complicado devido à pandemia, que exigiu inovação por parte dos gestores, muitos líderes continuam presos a uma cultura do século passado, acredita Luiz. “Os danos surgem em todos os lados da empresa. Seja nos próprios líderes, parceiros e até colaboradores. Hoje em dia, as pessoas querem algo a mais do que apenas um emprego que pague as suas contas, é preciso abraçar essa nova economia e estar disposto a mudar ”, explica.

A agilidade de negócios, conta o empreendedor, é uma área do conhecimento que visa desenvolver novas capacidades organizacionais para auxiliar em todos os processos diários de uma organização. “ Sempre digo que a agilidade é o meio, e não o fim. Por isso, nas nossas consultorias, buscamos entender qual é o objetivo do nosso cliente, e, a partir daí, propomos programas de aceleração de negócios que auxiliem esses gestores a chegar exatamente onde eles querem ”, conta.

“Nos baseamos em cinco frentes. Ter a capacidade necessária para responder rapidamente a necessidade dos clientes, adaptar-se rapidamente às novas tendências do mercado, criar diferenciais competitivos para a marca, ser capaz de atrair e liderar novos talentos e utilizar a sustentabilidade em todos os processos”, explica. O sócio confia que, hoje em dia, a empresa se tornou referência no Brasil, ainda mais por ser uma das poucas que atuam nesse segmento. “Temos muita procura no mercado, acredito que porque oferecemos, há mais de 20 anos, algo que muitas empresas só começaram a enxergar agora”, diz.

De encontro com tudo o que a consultoria visa proporcionar, foi criada a ABO Academy, projeto que busca formar líderes visionários prontos para essa nova economia. “Nosso desejo é formar agentes de negócios que trabalhem como sonhadores, mas de forma realista, tendo sempre o futuro em mente”, afirma. A plataforma conta com mais de 500 membros e 5 mil alunos. Para o futuro, o plano é tornar a Academy autossuficiente e independente da Surya. “Já estamos em contato com várias universidades, logo logo a plataforma estará fazendo seu voo solo”, completa.