Pijamas lúdicos são criados a partir de ilustrações de livros em Porto Alegre

O hábito da leitura para crianças na hora do sono ganhou aliados em Porto Alegre. A marca Pause, criada pelo casal Carlos Eduardo Garcia Farias e Luciane Dalla Vecchia, incorpora a literatura nas estampas dos pijamas.

Eles tiveram a ideia de lançar livrinhos com temáticas que envolvem a escovação bucal, alimentação e amizade para levar os personagens das histórias às roupas. Dessa forma, o envolvimento começa nas páginas e segue pelo corpo dos pequenos.

As peças são vendidas através do Instagram @pausearotina, do site www.pausepijamas.com.br e na loja Armazém Colab, na rua Padre Chagas, n° 415, na Capital. Os preços variam entre R$ 98,00 e R$ 122,00 . “A Pause foi criada com um intuito bem claro: unir, cada vez mais, pais e filhos dentro de uma rotina que pode ser divertida e leve”, diz Carlos Eduardo.

Cada coleção tem uma história na qual as crianças podem identificar os personagens na vestimenta. Uma delas é protagonizada pela Girafa Jurema em uma aula divertida sobre higiene bucal.

Carlos Eduardo é físico, e ainda trabalha na área. Luciane saiu do interior, formou-se como técnica em Radiologia e sempre quis empreender em prol de famílias e crianças. Largou a profissão e se dedica integralmente à Pause, lançada há três anos.

Conforme Luciane, a marca nasceu a partir da percepção de que há muitos pais cansados com a correria, com a falta de tempo e com a falta de criatividade para brincar. “Por isso, criamos pijamas com histórias inspiradas no cotidiano. Elas nos lembram que todos os momentos podem ser especiais. O banho, as refeições, a hora de escovar os dentinhos e, principalmente, a rotina do sono”, afirma ela.

O próximo passo do negócio é lançar pijamas femininos para adultos e, na sequência, para a família toda. Os modelos também trarão esse convite para um olhar com mais calma e com mais atenção para os detalhes que fazem a diferença.

A dupla ressalta que a produção do conteúdo é amparada no auxílio de profissionais da área. “Para podermos passar a mensagem correta de tudo”, justifica Carlos Eduardo.