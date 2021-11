Plataforma aproxima fãs de ídolos do esporte

Conhecer e ter contato com o seu ídolo é o maior sonho de um fã. Foi pensando nisso que três amigos decidiram empreender juntos e criaram a Ídolos Play (@idolosplay), plataforma online de vídeo mensagens personalizadas que conecta fãs a ídolos do esporte. Segundo Tiago Peter, ex-jogador de vôlei da Ulbra, sócio e CEO da empresa, um dos principais pilares da marca é a responsabilidade social, uma vez que todo o valor arrecadado por mensagem, ou parte dele, pode ser doado para uma das cinco entidades sociais parceiras, são elas: Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, Instituto do Câncer Infantil, Viavida Pró-Doações e Transplantes, Projeto Cidades Invisíveis e Projeto Saca Essa.

A ideia surgiu em março de 2020, quando Tiago, Rafael e Lucas começaram a trocar ideias de como poderiam ajudar pessoas que tiveram seu trabalho afetado por conta da pandemia da Covid-19. "Queríamos criar algo que pudesse auxiliar na questão do isolamento social, trazendo conexões com outras pessoa e que esse isolamento pudesse ser, de uma certa forma, recompensado, com uma mensagem bacana de alguém que você admira. A pandemia foi e segue sendo um momento difícil e de superação, assim como é o esporte", afirma Tiago. A maior inspiração para o projeto veio da plataforma norte-americana Cameo, que também atua com a mesma proposta.

De acordo com Rafael Gomes, sócio e CMO da empresa, além de beneficiar instituições que sofreram durante a pandemia, a plataforma surge como uma opção duradoura para atletas e personalidades que buscam estar engajados em causas sociais. "A maioria desses ídolos têm agendas muito pesadas e não conseguem se fazer tão presentes quanto gostariam em entidades, então a Ídolos Play faz essa aproximação para que eles possam estar engajados de uma maneira mais fácil e prática", explica.

A plataforma funciona, ainda, como uma nova fonte de renda para ex-atletas que continuam ligados ao segmento. "Muitas vezes, quando se aposentam, esses atletas passam por um período de adaptação, onde não ganham mais tanto destaque na mídia como antes, então a plataforma busca ser uma alternativa para essas pessoas", expõe Tiago.

Ainda em processo de estabilização da empresa, os sócios aspiram ter, dentro de um ano, pelo menos 150 ídolos presentes na plataforma, além de levar a marca para fora do País. São vários os projetos para o futuro, mas o primeiro a ser posto em prática é uma ação para o natal, que vai contar com a participação do Papai Noel na plataforma, disponível por tempo limitado para envio de mensagens. A iniciativa entrou em vigor no site no dia 6 de novembro.

Atualmente, a marca conta com 17 ídolos confirmados, mas mais de 50 já estão em processo de cadastramento. Para solicitar uma mensagem personalizada é necessário acessar o site da empresa www.ídolosplay.com e fazer um cadastro, preenchendo um briefing, por texto ou vídeo, do que você deseja. Os valores cobrados, porcentagens e entidades a serem beneficiadas são definidos pelos próprios ídolos, podendo ir de R$ 49,90 até

R$ 499,90 por mensagem.