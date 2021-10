Em uma casa toda cor de rosa, confeitaria de Novo Hamburgo abre unidade em Porto Alegre

Depois de colher bons frutos nos seus locais de origem, empreendedores e empreendedoras apostam na Capital na hora de expandir mercado. Foi com esta perspectiva que Claudia Robinson, proprietária há nove anos da loja de doces CauCakes (@caucakes), de Novo Hamburgo, chegou a Porto Alegre neste mês. A nova unidade da marca fica na rua Dinarte Ribeiro, n° 95, no bairro Moinhos de Vento.

O espaço, pensado para ser instagramável, é todo cor de rosa por dentro e por fora e pretende trazer referências de doces internacionais para a Capital. A inspiração para criar o negócio veio da experiência de Claudia na Austrália. Ela morou no país por três anos e trabalhou em diversas cafeterias por lá. Essa vivência deu origem a CauCakes, que começou em um apartamento JK e, em menos de um ano, migrou para um espaço físico em Novo Hamburgo .

"Fui crescendo e aumentando a loja para servir melhor os clientes", conta Claudia. A ideia de abrir uma unidade em Porto Alegre surgiu em 2018. A empreendedora diz que era um pedido constante de clientes porto-alegrenses. Muitos deles, conta Claudia, iam até Novo Hamburgo apenas para frequentar o espaço, que se consagrou no Vale do Sinos.

"Os clientes vinham de Porto Alegre e outras cidades para conhecer. Não tinham muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Sempre tive vontade de ampliar e Porto Alegre seria a próxima cidade. Procurei alguns lugares, mas só no final de dezembro de 2020 que apareceu essa localização. A rua é maravilhosa, e agora está cheia de restaurantes legais, então acredito que seja a localização ideal para a nova loja da CauCakes", expõe.

O espaço abriu as portas no dia 6 de outubro, mas, mesmo antes da data, a empreendedora conta que a expectativa do público era grande, o que acaba tornando a responsabilidade de abrir um negócio ainda maior. "Quando postamos que a marca viria, já foi um sucesso. O pessoal adorou a ideia, a expectativa foi bem grande. Acredito que vá ser um sucesso, mas também tem bastante responsabilidade porque a expectativa do público é bem grande em cima da marca. Há nove anos venho carregando essa responsabilidade e, felizmente, está dando supercerto", celebra a empresária.

A decoração toda cor de rosa, em alusão à identidade visual, tem sido uma experiência a parte para quem visita o local, conta Claudia. O objetivo do ambiente monocromático e com referências de negócios de outros países, segundo ela, é proporcionar uma experiência maior para a clientela.

"Toda a fachada é bem especial, bem como o espaço interno. Queremos que as pessoas entrem e sintam, olhem para o teto, para a loja, e tenham ambientes que tragam algum tipo de vontade para fazer fotos, postar no Instagram. Hoje, a experiência do cliente e as memórias que o ambiente deixa contam muito. Então, apesar de não ser uma loja tão grande, conseguimos fazer com que vários cantinhos ficassem bem legais e instagramáveis para que as pessoas registrem", deseja Claudia.