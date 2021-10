Das vendas de porta em porta à filial em ponto movimentado da metrópole

Em 2007, enquanto cursava graduação em Turismo, Caroline Osório, de 38 anos, decidiu começar a vender cupcakes para complementar a renda. Na época, trabalhava na Pucrs, em uma área completamente diferente, e foi lá que conquistou seus primeiros clientes. Algum tempo depois, estava vendendo e divulgando seus produtos em estabelecimentos no centro de Viamão, sua cidade natal. Foi aí que a empreendedora tomou coragem para fazer da grande paixão pela confeitaria a sua profissão. "A demanda de encomendas cresceu tanto que eu já não conseguia sair da cozinha para vender de porta em porta. Decidi me mudar para um espaço maior e mais profissional para poder dar conta. Desde então, o negócio só evoluiu", conta. Atualmente, Caroline possui um ateliê de produção, uma loja com seu nome em Viamão (@lojacarolineosorio), uma loja em Cidreira, que abre durante a temporada, e, há três meses, inaugurou sua primeira unidade em Porto Alegre, na rua Miguel Tostes, nº 579, no Rio Branco.

A empreendedora afirma que a maioria dos seus clientes sempre foram da Grande Porto Alegre, e o pedido para que a loja estivesse centralizada na Capital existia há muito tempo. "Depois de dois anos de loja em Viamão, e com a experiência de ter aberto no Litoral por alguns meses, finalmente, estávamos prontos para ter o nosso local em Porto Alegre. Nosso propósito é nos tornarmos referência na cidade, assim como já somos em Viamão", afirma. Segundo ela, no curto período de tempo em que a loja está funcionando, a demanda vem aumentando, mas o negócio está em processo de maturação. "A escolha por esse espaço foi paixão à primeira vista. Assim que iniciamos a busca, nos apaixonamos pela casa", diz.

Desde que decidiu mudar de carreira, Caroline realizou diversos cursos especializantes na área de confeitaria e gestão de negócios. Ela acredita que esse é um dos principais fatores que influenciam na hora de tirar os seus planos do papel. " A vontade por si só não é suficiente. Eu conseguia vender muito bem enquanto me via como confeiteira, mas a partir do momento que me enxerguei como empresária, minha visão de negócio teve de aflorar. Estudei e ainda estudo muito. Com certeza, foi isso que me fez prosperar ", complementa.

Os planos para o futuro são muitos, dentre eles, o aumento da loja de Porto Alegre é um dos principais, com a incorporação de um espaço kids bem estruturado, assim como uma sala para pequenas comemorações de aniversários. O cardápio também deve ser aumentado, incorporando salgados e linhas de produtos lowcarb e diet. “Abrir uma loja em algum shopping da Capital também é um sonho, assim como uma nova loja em outra cidade que eu amo, mas isso ainda é segredo”, brinca. A loja está aberta ao público de terça à sábado, das 11h às 19h, e no domingo das 10h às 18h. Encomendas podem ser realizadas pelo instagram @lojacarolineosorio.