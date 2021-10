Marca de doces saudáveis de Canoas ganha fábrica própria

Aos 19 anos, Maria Eduarda Lemos comemora os resultados de uma trajetória empreendedora iniciada aos 15. À frente da Sou Zero (@souzero), marca de doces saudáveis e inclusivos nascida em Canoas em julho deste ano, ela mudou, na última semana, sua produção para Porto Alegre, expandindo o delivery também para a Capital. A troca de endereço faz parte de um projeto ainda mais ambicioso: tornar-se uma fábrica de doces saudáveis com presença nacional em lojas e mercados especializados.

O processo de tornar a produção de doces um negócio começou na adolescência da empreendedora, que fazia opções tradicionais ainda sem a proposta de produzir itens sem adição de açúcar, lactose e glúten. "Não tinha uma estrutura financeira boa, mas sempre fui de me virar e nunca tive vergonha. Meu namorado, na época, me deu a ideia de vender doces e me ajudou comprando os materiais", lembra Maria, que conquistava cada cliente pessoalmente. " Morava em um condomínio com quatro blocos e vendia de porta em porta. Faturava R$ 200,00 em um dia, o que era muito dinheiro para uma guria de 15 anos. Continuei e comecei a levar mais a sério pelo Instagram", conta.

Fazer fotos, inclusive, era um desafio, segundo Maria, pois não tinha um celular adequado para a produção de conteúdo. Nada que freasse a vontade de levar o negócio em frente. "Os doces começaram a bombar e eu tinha que tirar as fotos. Descobri que uma vizinha tinha um iPhone e ia de tarde na casa dela para fazer as fotos. Depois, comprei um celular que parcelei tanto que estou pagando até hoje", diverte-se.

Quando formalizou o negócio, a primeira empresa a nascer foi a Vício Gourmet, com delivery em Canoas. O carro-chefe da operação, conta Maria, é uma receita criada por ela, chamada Orinho. No entanto, com a pandemia e o surgimento de outros negócios no mesmo formato, Maria sentiu a necessidade de se reinventar. "Vi muita loja de delivery de doce abrindo na pandemia, com pessoas que tinham mais capital que eu para investir, e eu ali fazendo o que dava. Tive um insight que não tinha ninguém fazendo doces saudáveis em Canoas, porque sou intolerante à lactose e sempre procurava e não achava algo bom. Comecei a futricar, ir nas lojas de produtos saudáveis, ver como era. Sabia que queria criar um produto, mas o que eu entendia era de leite condensado e açúcar. Comecei a estudar e fiquei um ano empenhada nisso", conta Maria, que começou a operação da SouZero em julho deste ano por delivery. Os doces em pote são produzidos sem adição de açúcar, lactose e glúten e custam a partir de R$ 22,00.

Em poucos meses, a empreendedora mudou a produção, que era feita em seu apartamento em Canoas, para uma cozinha industrial no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. A mudança, revela Maria, faz parte da construção dos próximos passos da marca. Durante uma live sobre empreendedorismo que participou, seu projeto chamou atenção de um escritório de São Paulo, que faz a distribuição de produtos do segmento. "Eles já estavam com uma ideia de aumentar a linha de produtos, viram a proposta dos doces inclusivos e se interessaram em distribuir. Em três meses, tirei a produção da minha casa para virar uma pequena indústria", diz, cheia de trabalho e novas responsabilidades.