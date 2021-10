Centro de Serviços Automotivos forma mecânicas mulheres em Porto Alegre

Pesquisas antropológicas apontam que o mercado automobilístico é composto por um público majoritariamente masculino e com diálogo conservador. Para resgatar um debate inclusivo, Fernanda e Anderson Costa iniciaram um novo negócio, a Lili Service, centro de serviços automotivos. O empreendimento oferece serviços de revisão, higienização e estética. A iniciativa partiu da empreendedora que tinha dificuldades de frequentar oficinas enquanto mulher. "Sempre quando eu precisava levar meu carro ao mecânico, pedia para o meu marido. Além de ser um ambiente hostil, nunca recebi uma boa explicação do que meu carro necessitava", expõe. Após conversas com amigas, Fernanda percebeu que a insegurança não era um problema pessoal, mas geral entre o gênero.

O casal de empresários, no ramo de transportadoras há 12 anos, inaugurou a loja em agosto de 2021, localizada na avenida Benjamin Constant, nº 1.242, em Porto Alegre. Além da oficina, o espaço é formado por um lounge com mesas e cadeiras focadas no conforto do cliente, wi-fi liberado, tomadas para eletrônicos e bebidas gratuitas. O ambiente foi pensado no público que tem disponibilidade para esperar o automóvel ficar pronto, podendo visualizá-lo durante o tratamento.

Além da experiência acolhedora, a equipe foi pensada de forma minuciosa. "Fizemos um pente fino na contratação dos funcionários. Não aceitamos qualquer tipo de preconceito. Foi necessário um treinamento com o time para explicar aos mecânicos da linguagem acessível que eles teriam que assumir", conta Fernanda.

De acordo com a empreendedora, um dos desafios encontrados neste ramo é a escassez de mulheres no meio automobilístico enquanto funcionárias. "Vendo este problema, temos parceria com a Fundação Pão do Pobres, para contratar não apenas mulheres, mas também pessoas de baixa renda" , diz. A empresa busca capacitar jovens oferecendo um curso de mecânica para, assim que concluírem, trabalharem na Lili Service. "Pensamos que pessoas mais jovens têm a mente aberta e é mais fácil na hora da contratação", conclui.

A Lili destina uma porcentagem do seu lucro para instituições. Este comportamento é a vontade da avó de Fernanda, Lili, homenageada no nome da empresa, que sempre esteve envolvida com projetos de caridade. "O que minha vó me ensinou, eu tento ensinar para as minhas filhas. Naquela época era muito diferente, mas sempre tentamos trabalhar com empatia", relata.