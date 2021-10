A pergunta que sempre nos fazem

Em toda palestra ou evento em que somos convidados, ouvimos uma pergunta recorrente: "de onde surgem as histórias publicadas no GeraçãoE?". Vou explicar sobre as da matéria de capa da edição de hoje.

Cada integrante da equipe do GE traz o seu universo para o conteúdo. A Isa mora na região central, então, por isso, temos muitas pautas do Santa Cecília e do Bom Fim. A Giovanna, em Viamão. Esse é o motivo da cidade estar aparecendo tanto por aqui. A Vicky traz as novidades do entorno da Ipiranga, pois reside na Zona Leste. Eu fico na Zona Sul, então acabo dando destaque aos negócios da Tristeza, Assunção, Ipanema. Isso não nos limita, obviamente, mas torna nossa cobertura única e assertiva.

Uma das personagens da matéria de capa de hoje, por exemplo, a Dani, é minha vizinha. O motorista da Carris, o Rodolfo, conheci em uma feira de artesanato na loja Santo de Casa, no bairro Tristeza. A Aline é conhecida da praia onde veraneio, Rainha do Mar.

Ficou claro como descobrimos nossas pautas? Das relações que criamos e cultivamos. A vida é isso.

