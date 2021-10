Os novos milionários de tempo

Saiu no jornal The Guardian, da Inglaterra, uma matéria muito interessante sobre os novos tipos de milionários. São pessoas que priorizam o tempo em vez do dinheiro.

Você que comanda uma empresa pode achar que essa informação não tem nada a lhe acrescentar, mas, acredite, tem, e muito. Saber que a nova geração prefere comer um sorvete com calma no parque do que ficar trancada o dia inteiro no escritório com um cargo de chefia fará você repensar a forma de atrair talentos.

Uma profissional de Recursos Humanos me disse que é preciso atenção a essas mudanças de comportamento da força de trabalho. Se as marcas querem captar pessoas competentes para seus quadros, têm obrigação de entender que estilo de vida elas levam.

A reportagem do The Guardian revela que há uma parcela de trabalhadores, hoje, fazendo tudo que podem para proteger o seu tempo. Não aceitam mais estar 24 horas à disposição do empregador ou da empregadora. "A forma como você gasta suas horas é a forma como você vive a vida", diz uma das fontes. Como tudo, trata-se de uma negociação. Prepare-se para ela. #tempo