Novo espaço ao ar livre abre no bairro Tristeza

Guilherme Torbis e Daniel Rivatto, amigos há mais de 10 anos, decidiram que esse era o momento ideal para unirem suas experiências de trabalho anteriores e abrirem o seu próprio negócio. Daniel já atuava com cerveja artesanal há alguns anos. Antigamente, possuía duas torneiras de chope dentro de uma barbearia em Porto Alegre, onde vendia seu produto, mas sentia que precisava de um espaço maior para divulgação da cerveja. Foi aí que Guilherme entrou em cena. Aos 31 anos, o empreendedor já tinha dado início a várias empresas em diferentes ramos, e aconselhou o amigo a abrir um bar que não oferecesse somente chope, mas também comida e petiscos.

Em agosto deste ano, nasceu o Quintal da Resenha (@quintal_daresenha_poa), localizado na rua Afonso Álvares, nº 93, no bairro Tristeza, na Zona Sul da cidade. Guilherme acredita que a região seja o local ideal para o Quintal, pois, segundo ele, existem poucos concorrentes diretos. "Quando o Daniel vendia a cerveja na barbearia, era lá no Menino Deus, e nós dois sentíamos que o bairro já estava saturado dessa proposta de barzinho. Então, em conjunto, decidimos que aqui seria a melhor opção", explica. O sócio afirma que o maior diferencial do empreendimento é a proposta de trabalhar somente com produtos artesanais . Tanto a cerveja quanto as opções gastronômicas são todas pensadas e planejadas em cima dessa proposta.

A divulgação do projeto iniciou alguns meses antes da inauguração da casa, o que, segundo Guilherme, foi muito importante para o sucesso do negócio. "Criamos o Instagram do Quintal um tempo antes e compartilhávamos com todos nossos amigos e conhecidos, publicando algumas fotos e spoilers do que teria aqui. Quando abrimos, a recepção foi maravilhosa. Todo fim de semana, vejo alguns rostos conhecidos, que já vieram, gostaram e continuam voltando, mas também sempre tem gente nova. Estamos muito contentes com o rumo que está tomando", completa. Além de ser ao ar livre, o endereço tem outras vantagens, conforme os empreendedores. "É um lugar simples, com ambiente familiar e aconchegante. Queremos poder acolher uma família inteira, temos até um espaço kids para as crianças", conta. O próximo desafio é abrir, até o verão de 2023, um segundo Quintal, desta vez, na Zona Norte de Porto Alegre. Os sócios também planejam expandir o ambiente atual para o terreno ao lado, que está vazio.

O pub soma nove torneiras de chope de três marcas, um food truck parceiro de hambúrguer artesanal e petiscos típicos de bar, como fritas e espetinhos. O espaço comporta 140 pessoas e oferece música ao vivo. Abre de terça a sábado, das 16h à meia noite, e domingo, das 16h às 21h.