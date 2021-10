Praticante de yoga produz acessórios para meditação

A palavra japamala tem ficado mais popular entre o grande público. Os colares, usados por praticantes de yoga durante suas orações e meditação, atraem interessados em busca de reconexão com a espiritualidade. Danielle de Oliveira Larratea, de Porto Alegre, 49 anos, se especializou na produção dos artigos e angaria seguidores à marca que criou no Instagram, o @ateliersolarbydanielle.

Ela iniciou o negócio em 2019 como resultado de suas paixões: artes manuais, pedras, cristais, yoga e terapias holísticas. “Pratiquei yoga por 10 anos e foi no estúdio que conheci o japamala, que é a ferramenta de orações dos yogues. Serve para a prática de mantras. Neste ambiente, me senti fortemente inspirada a confeccionar esses colares para meditação”, narra Danielle.

Nas composições, ela usa madeira, pedras e cristais. Diz que os japamalas estão em alta porque, em meio ao contexto que o mundo vive, os seres humanos querem se reencontrar .

Para oferecer mais opções à clientela, além do Instagram, Danielle está desenvolvendo um site próprio. Quer, ainda, ampliar sua linha de atuação: iniciará no ramo de acessórios - que vão além dos japamalas - com pedras. “O diferencial do meu trabalho está na minha arte criativa somada ao meu conhecimento sobre os cristais e sobre as orações”, interpreta ela.

Danielle trabalhou por muitos anos com venda de soja para os Estados Unidos, já que é formada em Comércio Exterior. Após ser demitida da empresa onde permaneceu por mais de uma década, retomou o fazer manual, que despertou na adolescência e que foi interrompido depois que entrou no ambiente corporativo. Na faculdade, levava uma caixa com os artigos feitos com miçangas e vendia entre as colegas de aula e de van.

A volta ao artesanato também foi motivada pela dificuldade de recolocação profissional. Os japamalas viraram febre, com pessoas vendendo os itens por quase R$ 1 mil, o que fez Danielle enxergar uma oportunidade. Para diminuir os custos e tornar o produtos mais acessíveis, ela mistura os materiais. Suas criações variam entre R$ 80,00 e R$ 200,00.

O cordão, segundo ela, tem uma técnica específica para ser feito para que fique energizado. É uma forma de proteção, mas que também agrada quem quer compor o look. Os japamalas se assemelham ao terço, do catolicismo. "Além de ser bonito, nos protege. Tem a energia de quem fez e a energia da pedra", detalha.

O poder da energia é transferido para o dia a dia de Danielle no empreendedorismo também. Para atrair clientes, ela enfileira sacolas em seu atelier como se estivessem prontas para serem entregues. Isso a motiva a preenchê-las e a atingir as metas semanais. Da meditação, tira a lição que mantém seu propósito de prosperar com sua marca própria: foco, renovado a cada novo dia.