Empreendedora aposta em miçangas de neon para o verão

Aline Candiago Teixeira, 45 anos, sempre foi apaixonada por acessórios. Enquanto cursava a faculdade de Psicologia, no final dos anos 1990, vendia para as colegas. Uns anos mais tarde, por volta de 2002, passou a criar suas próprias peças. Iniciou, aliás, com colares de miçangas, que, segundo ela, fizeram o maior sucesso. Com o tempo, introduziu brincos de pérolas, de cristais swarovski e outros materiais. Para o próximo verão, está desenvolvendo uma linha em neon com o material que lhe lançou no empreendedorismo, as miçangas. "As clientes adoram. Há pulseiras e colares em amarelo limão, verde limão e dois tons de rosa", detalha Aline.

Por um período, ela conciliou seu trabalho de seleção de pessoal com a produção e as vendas, até que, um dia, resolveu largar tudo e se dedicar somente aos acessórios, com peças criadas exclusivamente por ela e por outros fornecedores. Foi a forma, também, de ficar mais perto dos dois filhos.

Há nove anos, trabalha somente com semijoias e bijuterias, participando de todo o processo criativo: da compra à produção dos acessórios. “Tenho clientes fiéis que me acompanham desde o início. Uma vai indicando para a outra. Além da visibilidade das redes sociais, que, aos poucos, me trazem novas clientes”, revela a empreendedora, que expõe seu trabalho no Instagram @alinecandiagoacessorios.

Aline percebe que há mais procura pelas miçangas no verão. “Acho que tem tudo a ver com a estação”, adianta. O valor mais acessível das peças é outra característica que credita à procura. “Além disso, elas podem ser misturadas com outros materiais, como metais, pérolas, cristais, tornando as composições mais sofisticadas, podendo ser usadas durante o ano todo”, defende.

Antes da pandemia, Aline vendia com hora marcada, na casa das clientes. No ano passado, devido ao isolamento social, o interesse cresceu no Instagram. “Comecei a enviar seguidamente para diversos Estados do Brasil, e continuei assim em 2021”, conta a psicóloga que encontrou seu caminho nas pedras.