Acessórios inspirados em séries e filmes são criados em Porto Alegre

Foi através da inspiração em séries e filmes que a empreendedora Dryelle Reck, de 26 anos, encontrou um nicho para empreender. Assim, nasceu, em agosto de 2020, a By Dry, marca de acessórios com referências a séries, filmes, elementos da cultura geek e de artistas pop.

Atuando no setor de eventos, que foi altamente impactado pela pandemia, Dryelle precisou recalcular a rota no ano passado. Como a mãe já tinha tido uma experiência na produção de acessórios personalizados, Dry, como é chamada, decidiu aproveitar o know how de contatos e fornecedores para criar suas próprias peças. "Sempre gostei muito desse nicho de séries, filmes, coisas temáticas geek. Procurava por acessórios e não achava com uma qualidade boa, ou que fossem legais. Tinha muita coisa fora do País, mas com um frete absurdo. Então, era algo que, como cliente, eu sempre procurava e não achava. Fiz umas peças piloto, deu certo, e decidi continuar fazendo", conta a empreendedora, que atribui ao TikTok os bons resultados da empreitada. "Foi bem no início, quando o TikTok estourou bastante, então consegui aproveitar muito essa plataforma. Hoje, 90% dos meus clientes são de lá", afirma.

As peças são vendidas pelo e-commerce da marca (bydry.com.br) e custam a partir de R$ 34,90 e vão até R$ 79,90. Entre os temas, personagens da Marvel, séries como Stranger Things, Brooklyn 99, Bridgerton, e clássicos como Star Wars e Harry Potter estão estampados em colares, pulseiras e acessórios para cabelo . Há também uma coleção dedicada à cantora Olivia Rodrigo. A próxima coleção, revela Dry, será inspirada na Taylor Swift. "Ela lançará uma regravação do álbum este mês, e eu sempre tento aproveitar para pegar esses ganchos, aproveitar a época que está todo mundo comentando sobre e lançar", explica.

Para a empreendedora, trabalhar com um nicho ajudou a consolidar o negócio. Ter clareza sobre o público-alvo é um diferencial, acredita Dry. "Quando se trabalha com um produto que é muito amplo, para muitas pessoas e de muitas idades, acaba tendo que ter estratégias de marketing diferentes para alcançar mais pessoas. Com um produto mais nichado, consigo trabalhar já sabendo quem eu quero alcançar. É muito mais fácil", garante a empreendedora, contando que o público da marca são mulheres de 15 a 25 anos.

Com pouco mais de um ano de existência do projeto, Dry diz que mudou a forma de criar as peças desenvolvidas por ela e produzidas por fornecedores. "No início, apostava um pouco mais no design em si do colar, estilo de pingente. Mas acabei vendo que as pessoas gostavam mais do estilo que é para os fãs, com pequenas referências que só quem é fã entende e segui apostando nisso. Mas têm modelos que são lindos e muita gente que nem é tão fã compra só porque achou bonito mesmo", conta. Para o futuro, Dry não vê a marca nascida no TikTok indo para um espaço físico, e sim ampliando a sua presença digital. "Não tenho ideia de ter um espaço físico, acredito que consigo vender muito mais online. Pretendo abrir um escritório, já que ainda trabalho de casa, contratar pessoas e expandir mais a marca", projeta.