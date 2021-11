Mãe abre loja de alimentação inclusiva no bairro Bom Fim

Em 2009, quando sua filha foi diagnosticada como celíaca, doença causada pela intolerância ao glúten, Tatiana Mocellin, 50 anos, se viu obrigada a mudar completamente a alimentação da família. “Sempre gostei de cozinhar, mesmo trabalhando como engenheira, meus finais de semana eram sempre na cozinha. Quando a Julia recebeu o diagnóstico, eu acabei imergindo na gastronomia para poder alimentar ela, e isso só reforçou a paixão que eu já tinha pela cozinha”, afirma. Em novembro deste ano, a Guté (@gute.br) completa um ano de existência. Localizada na rua Vasco da Gama, nº 206, no bairro Bom Fim, a loja trabalha com alimentos inclusivos, sem glúten, sem soja e sem lácteos.

Desde que começou a se aventurar na cozinha inclusiva, e pegar gosto pela coisa, Tatiana prometeu para a filha que, aos 50 anos, iria sair da engenharia e investir na gastronomia. Como forma de incentivo, Julia decidiu criar uma conta para a mãe no Instagram, onde ela divulgava receitas e dicas para pessoas que também sofriam das mesmas restrições alimentares. “Aquele momento foi um divisor de águas na minha vida. Eu recebia muitas mensagens de pessoas agradecendo, pedindo mais receitas e até cursos, porque eles sentiam falta disso. Foi quando eu vi que estava fazendo a diferença na vida dessas pessoas”, diz. Após, em julho de 2019, a empreendedora fechou o seu escritório de engenharia, onde ainda trabalhava oficialmente, e decidiu empreender no ramo alimentar. Em janeiro de 2020, nasceu a Guté, mas a loja funcionava apenas de forma online, com tele entrega e pedidos via WhatsApp. Com o tempo passando e a demanda aumentando, era hora de sair da cozinha de casa e abrir o seu próprio espaço.

“Quando eu decidi abrir a loja, queria algo bem perto da minha casa, no bairro Higienópolis. A minha ideia era mudar totalmente o estilo de vida que eu tinha de quando era engenheira, queria poder ir a pé para o trabalho, mas minha filha insistia dizendo que o meu público estava lá no Bom Fim, que eram eles que iriam valorizar o meu produto, dito e feito ”, explica. Tatiana ainda brinca que, apesar de ter saído da engenharia, a engenharia não saiu dela. “Eu fiz uma reforma completa no local, com o piso e tudo mais do jeitinho que eu queria. Eu digo que era pra ser assim e era pra ser aqui”, conta.

O projeto inicial da empresa era ser um espaço para alimentos sem glúten, mas, com o tempo, o cardápio acabou aumentando e atingindo um novo público. “Eu mesma, por exemplo, sou APLV, tenho alergia à proteína do leite, mas já estava tão acostumada com essa realidade que nem tinha passado pela minha cabeça. Quando comecei a me aprofundar mais na gastronomia descobri quantas pessoas também sofrem com isso, então passei a ter também opções sem quaisquer alérgenos, sem soja e sem ovos, o que resultou em muitas pessoas veganas vindo nos procurar”, expõe Tatiana. A empreendedora afirma que a sua principal preocupação é que o produto, além de saboroso e gostoso, continue saudável e nutritivo. No próximo mês, ela inicia um curso de Natural Chef em Santa Catarina, com foco em gastronomia funcional.

Além de atender os seus clientes, a Guté também possui parceria com o Blanc Hospital. Segundo Tatiana, a validação de profissionais da saúde foi e continua sendo muito importante para o futuro da loja. “Temos muitos nutricionistas e médicos que, além de consumir aqui, também nos indicam. Acredito que pela composição do nosso produto ser muito limpa e transparente. Também temos clientes que nos indicam para os próprios médicos, e eu acho isso uma troca fantástica. Como pessoa, eu procurava por essa gratificação há tanto tempo e não imaginava que iria encontrar na gastronomia. Sou muito grata por tudo que já conquistamos”, completa. A loja está aberta ao público de terça à sexta-feira, das 9h às 18h30, e nos sábados das 10h às 15h. Encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp.