Seis presentes lúdicos para o Dia das Crianças

Bolo para pintar

Cátia Bertoglio, formada como técnica em informática, mas que comanda a Caramelle há dois anos, criou um bolo que desperta a criatividade para o Dia das Crianças deste ano. A ideia é que os pequenos pintem os desenhos da superfície com um corante comestível. O lanche tem 10 centímetros de diâmetro e custa R$ 69,00. Encomendas no @caramelle_doces_e_salgados ou via WhatsApp (51) 99577-2002.

Pijama com história

O casal Carlos Eduardo Garcia Farias e Luciane Dalla Vecchia agregaram dois projetos para criar uma experiência lúdica para as crianças. A marca Pause Pijamas Lúdicos produz livros infantis e cria pijamas com a temática das histórias. “O objetivo é unir cada vez mais pais e filhos dentro de uma rotina que pode ser divertida e leve”, diz Carlos. Os itens são vendidos em www.pausepijamas.com.br, na loja física Armazém Colab, na rua Padre Chagas, em Porto Alegre, ou pelo Instagram @pausearotina. Os preços variam entre R$ 98,00 e R$ 122,00.

Bonecas antigas

A loja Mãnus resgata as bonecas Tildas. Segundo a marca do bairro Bom Fim, em Porto Alegre, a boneca Tilda foi criada pela designer norueguesa Tonne Finnager em 1999. “A original mede 63cm e a principal característica é o rosto, com dois pontinhos e bochechas rosadas. E não, ela não tem boca, porque ela fala com o coração”, diz a descrição do produto. Encomendas pelo Instagram @manus.poa ou pelo WhatsApp (51) 99834-3529.

Brinquedos da vovó

A Tula Kids (@tula.kids) é uma marca de brinquedos de madeira feitos por uma vovó aventureira. Um dos destaques para o Dia das Crianças deste ano é a pescaria. Peixinhos e uma vara garantem a diversão. Encomendas pelo WhatsApp (51) 995614169.

Jogo da memória

Para estimular um momento de atenção plena, longe das telas, a artesã Fernanda Dias, da @feitocomtecido, criou um jogo da memória de tecido. Além do tradicional com imagens de objetos e bichinhos, há a versão com palavras em inglês. A ideia é que os pequenos possam aprender enquanto brincam. O valor é R$ 20,00. Encomendas pelo WhatsApp (51) 99159-4489.

Estímulo para criação

A @muybrincadeiralivre confecciona diversos brinquedos lúdicos. Entre eles, personagens para criar enredos de histórias com as crianças. Confeccionadas em porcelana fria, o famoso biscuit, são atóxicos e livres de plásticos. Além do Instagram, encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 93505-9728.