Oficializada parceria entre ACPA e rede de afroempreendedores

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) passou a apoiar, oficialmente, o progresso dos empreendedores negros da cidade. Essa intenção foi firmada nesta terça-feira (5), Dia do Empreendedor, com a presença da presidência da Rede dos Afroempreendedores do Rio Grande do Sul (Reafro) na sede da entidade, instalada no Palácio do Comércio, no Centro Histórico.

Primeiramente, foi lançada a Jornada do Empoderamento Preto. A ideia, encabeçada pelo Grupo de Inovação da ACPA, é oferecer mentorias.

"Estamos escrevendo mais um capítulo importante na história do empreendedorismo da Capital", disse o presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira. Segundo ele, os afroempreendedores precisam de suporte para desenvolverem seus negócios. "Muitas ações ainda virão", adiantou Pereira.

O presidente da Reafro, Gilbertto Rodrigues, celebrou a aliança. Também empreendedor, ele reforçou que a preocupação é ajudar a comunidade de baixa renda através de cursos e capacitações. "É muito satisfatório estar aqui para abrir cada vez mais portas", falou Rodrigues.

A jornada inicia no dia 20 de outubro, com agenda híbrida. Alguns encontros ocorrerão na ACPA, outros no Nau Live Spaces e há atividades previstas de forma virtual.

O programa é gratuito, atenderá até 30 pessoas e deve durar três meses, com duas aulas por mês. Orientações financeiras e encaminhamento para acesso a crédito farão parte do projeto.