Vagas e Eventos

Com o objetivo de aumentar o número de lideranças pretas e pardas na companhia, a Magalu iniciou o seu segundo programa de trainees exclusivo para pessoas negras. Interessados de todo o País podem participar do processo seletivo, desde que tenham disponibilidade de mudança para São Paulo, onde fica a sede da companhia. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.bit.ly/3CFwHcX até o dia 17 de outubro.

A Omie, plataforma de gestão (ERP) em nuvem, anunciou a abertura de mais de 600 vagas até o fim de 2021. São oportunidades que vão desde estágio até cargos para alta direção. Entre as áreas de atuação, estão vendas, comercial, tecnologia, customer success, comunicação e recursos humanos. Para concorrer, os candidatos devem acessar o portal www.bit.ly/3hYYJIu





A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) abre inscrições para fintechs e startups participarem da 4ª edição do Prêmio Ideia. Candidatos devem apresentar cases com soluções voltadas para automação financeira, cibersegurança, open banking e pix. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.premioideia.com.br

A Feira do Empreendedor 2021, realizada pelo Sebrae, acontecerá entre 23 e 27 de outubro, de forma online e com acesso gratuito para visitantes de todo o Brasil. O ambiente chamado 'O que posso fazer para inovar?' oferecerá atividades para donos de pequenos negócios que desejam gerar valor e diferencial competitivo. Inscrições podem ser realizadas pelo site www.bit.ly/3EIYZ8c.