Salão de beleza de Porto Alegre troca espaço de 18m² por de 240m²

Foi em casa, cortando o próprio cabelo e o dos amigos, que Guilherme Campos, 28 anos, percebeu que poderia fazer do hobby uma profissão. “Comecei por necessidade mesmo, eu queria mudar o meu cabelo e estava cansado de ninguém conseguir fazer o que eu queria, então decidi que se fosse para errar, eu mesmo erraria”, brinca. Mês passado, o seu salão, o Six Hair Studio, expandiu suas atividades para uma casa de 240m² na rua Bagé, nº 1.272, no bairro Petrópolis.

Aos 17 anos de idade, Guilherme iniciou a sua jornada como assistente em um salão de beleza de Porto Alegre, desde então, participou de diversos cursos na área, nacionais e internacionais, buscando se desenvolver na carreira. “Passei por vários salões e barbearias grandes da cidade, e aprendi muito, mas chegou num ponto em que eu queria aplicar meus ideais dentro do local de trabalho, então decidi abrir meu próprio espaço”, diz. Em 2019, o cabeleireiro inaugurou seu primeiro salão, no bairro Moinhos de Vento.

De acordo com o empreendedor, antes de qualquer corte ou procedimento ser feito, é necessário que haja um momento de troca e interatividade entre o cliente e o profissional. “Busco fugir daquela beleza industrializada e padronizada que estamos tão acostumados a ver, meu atendimento é muito humano e focado na pessoa que está ali e no que ela quer, não no que eu imagino que ficaria bom para ela”, afirma. Guilherme também conta que seus atendimentos são sempre marcados para levar, no mínimo, uma hora, para que esse contato possa ser realizado com tranquilidade. “Como cabeleireiros, nós precisamos lembrar que alguns minutos do nosso trabalho vão impactar a vida daquela pessoa por meses, toda vez que ela se olhar no espelho. Por isso, precisamos reservar um tempo para conversar e pensar sobre o futuro daquele cliente”, expõe.

Com investimento de R$ 500 mil, o novo espaço possui cinco ambientes para atendimento e um café com barista na recepção, exclusividade da William & Sons Coffee Co. Agora, o salão oferece, além do usual corte, barba e coloração, novos serviços estéticos voltados ao público feminino, como lifting de cílios, design de sobrancelha, hidratação, reconstrução, manicure, pedicure, maquiagem, penteado, depilação e tratamentos como micropigmentação, limpeza de pele, peeling, microagulhamento, hidragloss e drenagem linfática. "Ainda que nunca tenhamos nos limitado a gêneros, o reposicionamento do SIX faz parte da estratégia de crescimento. A ampliação do público-alvo, como potencial de negócio, é uma das principais mudanças propostas na nova operação", explica. A nova fase conta com a entrada do executivo Leonardo Fermiano, como sócio e gestor financeiro da marca.