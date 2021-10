Empreendedora monta kits de presentes com experiências sustentáveis

Um presente que é um convite para curtir uma tarde na praça, com um livro que propõe desacelerar e aproveitar o momento. Essa é uma das apostas da 1 Kit, marca de Porto Alegre que desenvolve presentes voltados para a experiência e com olhar atento para as questões de sustentabilidade.

A iniciativa, que surgiu em maio deste ano, é comandada pela designer Elisa Bonotto, 34, mais conhecida como Zi, que concilia a empreitada com a atividade como professora da disciplina de Resolução de problemas, Cidadania e Ativismo Social do Colégio Unificado. O desejo de empreender era antigo, e, no momento em que decidiu que era a hora de apostar no próprio negócio, Zi encontrou a inspiração para o conceito do negócio em uma anotação feita há cinco anos. "Encontrei no meu celular uma nota de 2016 que dizia kits de presente, experiências diferentes. Fiquei pensando que ideia era essa. Fui pesquisar e vi que tem muito fora do Brasil, mas por aqui era um mercado muito nichado em cosméticos e beleza ou em comida, e muito junk food. Pensei 'que tal se eu criasse um kit com outra experiência, com outras coisas?'", lembra Zi sobre o início do projeto.

Os kits são divididos nas versões fixas e as sazonais, que acompanham as datas comemorativas como Dia das Mães e Dia dos Namorados. Hoje, estão disponíveis dois kits fixos. O kit Tarde na Praça é composto por uma ecobag temática, uma toalha de piquenique, opções de livros com assuntos que, segundo Zi, são convites para desacelerar e aproveitar o momento, e com lanchinhos orgânicos . O kit é personalizável e parte de R$ 99,00. "O kit tem três versões de livros que falam sobre a gente desacelerar e mudar o mundo, que é o caso do Airton Krenak. Hoje, com a pandemia, é muito melhor que as pessoas escolham ir para locais ao ar livre que ir ao shopping. Eu já pensava isso antes, mas agora ainda mais. Então, esse kit veio para dar uma experiência de pegar a sacolinha, ir para praça, perto da tua casa ou em novas praças para conhecer, e ler o livro", explica. Outro kit fixo é o Tempo para mim, com itens que estimulam o autocuidado, como uma toalha de banho, máscara de argila, almofada de ervas, bucha vegetal e vela aromática, que parte de R$ 150,00 e pode ser encomendado na loja virtual da marca (1kitbox.lojaintegrada.com.br).

A curadoria feita por Zi é cuidadosa para escolher empresas que se alinhem aos seus propósitos de sustentabilidade. Além disso, um dos objetivos é fomentar o comércio local apostando em outros pequenos empreendedores. "Investigo as empresas, vejo como é, como ela se posiciona na questão da sustentabilidade, porque os kits surgiram para presentear sem tanto impacto ambiental. A imagem do presente é muito atrelado ao plástico: a embalagem, as fitas, a fita adesiva. E tudo isso não é muito reciclável. E a gente cuida todos esses pontos, com muita atenção aos detalhes para ser uma opção de presente que, além de ser diferente porque vai ser uma experiência e não só um produto que vai acabar ou ficar guardado, traz isso de presentear sem tanto plástico", pondera.

Para tornar o kit mais especial, Zi produz uma etiqueta que leva o código do Spotify de uma música escolhida pelo cliente, para que o presenteado já abra a caixa com trilha sonora. Todos esses recursos são formas, para a empreendedora, de tornar o presente realmente uma experiência. "Presentear gera muita ansiedade, porque há o medo da repetição, medo de não gostar. Quando o presente é uma experiência, esses riscos diminuem, por isso as pessoas se interessam e ficam mais seguras", acredita Zi, que está feliz com o apoio e com a receptividade positiva da proposta. "O retorno das pessoas está sendo muito legal. E tenho o apoio de uma rede de mulheres empreendedoras que eu não sabia que existia", diz.