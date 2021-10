Amigas de Caxias do Sul lançam e-commerce de moda autoral

Três mulheres amigas de longa data, com personalidades e estilos distintos, se uniram, em Caxias do Sul, em torno de um projeto: criar uma marca de moda autoral. Daiane da Costa, 37 anos, Edilaine da Costa Casagrande, 32, e Hellen Telles, 32, lançaram, a partir do conceito, a Allmma, cujas peças são vendidas na loja serrana Vinth Vinth e por e-commerce próprio, com entregas para o Brasil todo.

Ops! Este conteúdo é exclusivo para assinantes...